L'explosion de deux camions fait 276 morts à Mogadiscio, selon un nouveau bilan

16 Octobre 2017

Mogadiscio, Somalie, 16 octobre (Infosplusgabon) - Le bilan de l'explosion de deux voitures piégées à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a fait 276 morts et 300 blessés, selon un nouveau bilan publié lundi matin le ministère somalien de l'Information.

''Le gouvernement fédéral somalien confirme la mort de 276 personnes dans l'explosion qui a également fait 300 autres, acheminés dans différents hôpitaux de Mogadiscio", indique notamment le ministère dans un communiqué.

Le premier bilan faisait état de la mort ďau moins 137 personnes et de 300 blessés.

Selon le communiqué, ''une opération de secours nationale et en cours et toutes les informations seront portées à la connaissance de l'opinion'', ce qui laisse penser que le bilan est susceptible d'être revu à la hausse.

L'explosion de deux camions piégés est survenue samedi dans un quartier populaire très fréquenté dans la capitale où se trouvent de nombreux hôtels.

L'explosion a eu lieu devant l'hôtel ''Safari populaire'' non fréquenté par des responsables gouvernementaux, signale-t-on.

L'attentat n'a pas revendiqué, mais les autorités somaliennes ont accusé le mouvement des Shebab, affilié à Al-Qaïda, et qui mène souvent des attaques et attentats suicides à Mogadiscio et sa banlieue.

