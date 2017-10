Niger : La campagne agricole 2017 semble globalement répondre aux fortes attentes des populations, selon le ministre de l'agriculture

16 Octobre 2017

Niamey, Niger, 16 octobre (Infosplusgabon) - La campagne agricole 2017 semble globalement répondre aux fortes attentes des populations parce qu'elle est ''une campagne potentiellement excédentaire" sur le plan pluviométrique et de la production agro-sylvo-pastorale, a estimé, lundi, le ministre nigérien de l’Agriculture, Albadé Abouba.

«Toutefois, aussi excédentaire soit-elle, la production issue de la campagne d'hivernage ne peut, à elle seule, permettre l'atteinte de l'objectif faim zéro d'ici 2020. C'est à cet effet d'ailleurs qu'est prévue la généralisation et l'intensification des cultures irriguées sur l'ensemble du territoire national», a précisé Albadé Abouba, dans un message, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.

Comme beaucoup de pays à travers le monde, le Niger célèbre, ce jour 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation (JMA). Le thème retenu, pour cette édition 2017, est «Changeons l'avenir de la migration, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement».

A cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage a livré un message dans lequel, il a souligné la pertinence du thème avant d'évoquer les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Niger et surtout pour l'atteinte de l'objectif ''faim zéro d'ici 2020''.

Il s'agit, entre autres, de la généralisation des cultures irriguées avec la subvention des intrants nécessaires, l'achat de la production à prix rémunérateurs, la vente de vivres à prix modérés, la promotion de l'entreprenariat des jeunes, la création des centres de formation et de réinsertion des jeunes, le cash for work, le food for work, le cash transfert, la création de services sociaux de base, etc.

«Toutes ces mesures ont permis à notre pays de jouir d'un indice de stabilité résidentielle moyen de 90%. La vision des plus hautes autorités de notre pays est que la migration, ne soit pas forcée, mais qu'elle demeure un choix bien réfléchi permettant aux populations qui le désirent, d'améliorer leurs conditions d'existence», a précisé M. Albadé Abouba.

En effet, bien que le Niger soit un pays de transit où passent 90% des migrants ouest africains pour rejoindre l'Europe, la mise en œuvre des actions ci-dessus citées ont permis de réduire la migration, faisant du Niger, un exemple pour la communauté internationale.

« D'où le choix porté récemment à notre pays pour servir de pays ''tampon'' dans la prévention de la migration vers les pays du Nord», a estimé le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage.

Pour M. Albadé Abouba, la migration peut effectivement être prévenue à travers un développement rural inclusif, qui offre des opportunités d'emplois à travers une agriculture productive, des activités de soutien, les crédits à taux étudiés, les entreprises agroalimentaires, etc.

«Ces mesures peuvent convaincre les jeunes des zones rurales à trouver un meilleur sort chez eux et éviter de dangereux périples vers des destinations sans lendemain», a estimé le ministre en charge de l’agriculture.

