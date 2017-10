Inde : L'Allemagne et les Etats-Unis qualifiés pour les quarts de finale de la coupe du monde des U-17

16 Octobre 2017

New Delhi, Inde, 16 octobre (Infosplusgabon) - L'Allemagne et les Etats-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'édition 2017 de la coupe du monde des U-17 qui se déroule en Inde.

L'Allemagne et les Etats-Unis ont respectivement battu, à l'issue des matches de huitième de finale disputés, lundi, la Colombie sur le score de 4-0 au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi et le Paraguay 5-0 au même endroit.

Pour les autres matches des huitièmes de finale, le Mali va affronter l'Irak à Margoa et l'Angleterre sera opposée au Japon à Kolkata.

FIN/INFOSPLUSGABON/YUI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon