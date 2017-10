Afrique du Sud : Pretoria condamne l'attentat de Mogadiscio

16 Octobre 2017

Le Cape, Afrique du Sud, 16 octobre (Infosplusgabon) - Le porte-parole du département sud-africain de la Coopération et des Relations internationales (DIRCO), Clayson Monyela a condamné, lundi, avec véhémence, au nom du gouvernement sud-africain, l'attaque barbare survenue dans la capitale somalienne, Mogadiscio, le samedi 14 octobre.

Plus de 300 personnes ont perdu la vie et 300 autres blessés, rappelle-t-on, dans cette attaque décrit comme la plus meurtrière attaque dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Le bilan des victimes reste toujours provisoire.

Le porte-parole du service sud-africain de la Coopération et des Relations internationales a déclaré qu'aucun citoyen sud-africain ne figure parmi les victimes de l'attaque terroriste.

La principale formation politique d'opposition sud-africaine, l'Alliance démocratique (DA) a, quant à lui, exprimé son soutien au peuple somalien en ces moments difficiles, avant de condamner de la manière la plus forte, cet acte terroriste insensé.

"Nous espérons que la justice sera rendue pour toutes les personnes qui ont perdu leurs vies et nous souhaitons par ailleurs un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées au cours de cette tragédie", a ajouté le parlementaire sud-africain, Stevens Mokgalapa, de l'Alliance démocratique.

FIN/INFOSPLUSGABON/AMP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon