Prolifération des armes en Libye: la mort au détour de la rue! (analyse)

16 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 16 octobre (Infosplusgabon) - Des bruits de rafales de fusils d'assauts kalachnikovs, d'explosions de grenades, de salves de canons anti-aériens calibre 14,5, d'orgues de Staline et autres armes lourdes, moyennes et légère déchirent le ciel libyen, ponctuant les affrontements entre groupes armés rivaux qui éclatent sans aucun signe précurseur, prenant en otages les civils qui se barricadent dans leurs maisons en attendant que le déluge de feu se calme, tout en priant Dieu qu'aucun projectile ne leur tombe sur la tête, telle est la réalité que vivent les Libyens dans la plupart des villes lorsque des combats éclatent entre milices et groupes armés rivaux pour des raisons aussi futiles que des considérations de lutte d'influence ou de marquage de territoire.

Cette insécurité est allée crescendo depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 au point qu'un chaos permanent s'est installé par les combats qui éclatent çà et là.

On estime à quelque 23 millions, les armes qui circulent parmi les citoyens en Libye en provenance de l'arsenal de guerre des Brigades de l'ancien régime qui a ouvert ses entrepôts lorsqu'il a senti sa proche chute afin de créer davantage de chaos, selon l'adage "après moi le déluge".

Aujourd'hui, il existe 1600 milices qui portent des armes et ont renforcé leur arsenal au fil des années avec les livraisons faites par des pays comme le Soudan, le Qatar, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, et certains pays occidentaux tels que la France et l'Italie, sans oublier la Russie et quelques pays de l'Europe de l'Est.

Certains jours, la situation se dégrade subitement et sans crier gare après que des divergences éclatent entre membres de groupes armés, l'assassinat d'un membre d'une milice, tué par une rivale, le vol d'une voiture, l'emprisonnement d'une personne, une bagarre ou un enjeu d'argent, constituent souvent un casus belli.

Les rues qui étaient pleine d'animation il y a quelques instants avec des passants, des files de voitures et des commerces ouverts, deviennent soudainement désertes.

Des barricades sont érigées au niveau des carrefours et quand le crépitement des armes éclate, c'est la peur et l'angoisse qui s'installent et des personnes se retrouvent coincées ne sachant à quel saint se vouer.

Cette situation a crée une sorte de psychose chez les citoyens libyens et les résidents des villes au point qu'ils établissent leur espérance de vie au jour le jour, sachant qu'ils peuvent recevoir une balle à tout moment ou être pris dans le feu croisé d'un affrontement armé.

Une situation qui avait contraint en août 2014 toutes les ambassades et missions diplomatiques à quitter Tripoli. Certaines comment à revenir mais d'autres relèguent ce retour aux calendes grecques en raison du climat délétère qui règne jusqu'à présent.

Hamza al-Ghadoui, 45 ans, fonctionnaire dans une administration publique à Tripoli, a affirmé être "constamment pris par la peur qui se présente sous forme de boule nouée à la gorge lorsqu'il quitte le matin son domicile pour le travail.

"Je ne sais pas si je reviendrai à la maison en quittant le matin tellement les choses sont imprévisibles et la situation peut se renverser d'un instant à l'autre", a-t-il reconnu, précisant que "le danger guette à tout instant et dans tous les coins de la rue où la mort peut vous surprendre".

Selon lui, "la criminalité a augmenté en Libye depuis la prolifération des armes et les braquages sont spectaculaires et surviennent sur la voie publique et en plein jour".

Seuls les cambriolages ont diminué étant donné que les voleurs rechignent à sauter dans une maison de Libyens car ils sont persuadés que les résidents sont armés et risquent de ce fait de se faire tuer.

Un certain moment, les armes légères comme les pistolets étaient en vente libre sur certains marchés spécialement dédiés aux armes.

Parmi les fidèles de ces marchés, des jeunes dépassant à peine la quinzaine d'années qui viennent en acquérir, accompagnés de leurs pères. Parce que leurs amis en détiennent, ils veulent faire comme eux.

Autre phénomène qui a accru l'insécurité, ce sont les balles perdues qui font quotidiennement des victimes. Des passants ou même parfois des individus chez eux ont été fauchés par une balle tirée au hasard par des jeunes qui s'amusent pour rompre la monotonie.

Tahar Miloud, un Tunisien de 35 ans qui travaille comme informaticien dans une société pétrolière de la place et réside à Tripoli, a affirmé qu'il trouve, régulièrement, des balles sur le toit de sa maison et il arrive que parfois, certaines se plantent dans le béton.

Les balles perdues ont pris de l'ampleur et récemment un drame s'est produit à Benghazi, suscitant un vif émoi par les habitants de la ville.

Un jeune a été tué jeudi dernier par une balle perdue alors qu'il était attablé avec ses amis devant un café situé à l'Avenue de l'Union arabe "20" dans la ville, le tuant sur le coup.

Une mort qui a poussé des activistes de la société civile et des réseaux sociaux Facebook et Tweeter à lancer une campagne pour faire cesser le tir sauvage des balles et l'usage des armes dans les quartiers résidentiels.

Ils ont lancé un Hach tag "# Arrêtez_le tir sauvage_des balles" pour tenter de sensibiliser sur le danger de l'usage des armes dans les villes et les quartiers résidentiels en raison des risques.

En effet, selon ces activistes, le tir d'armes est devenu une habitude à l'occasion des manifestations sociales, mariages, circoncisions et autres fiançailles.

Mensuellement, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) publie un rapport sur les victimes des violences en Libye, fournissant un décompte sur l'ensemble du territoire libyen.

Entre le 1er et le 30 septembre dernier, l'UNSMIL a recensé 12 civils tués et 23 blessés dans les violences en Libye, affirmant que la majorité des victimes civiles ont été causées par des restes explosifs de guerre (5 décès et 5 blessés), des tirs de balles (4 décès et 6 blessés)", alors que 3 décès et 12 blessés étaient d'origine inconnue, mais susceptible de résulter de bombardements ou de coups de feu.

A Benghazi et Syrie où il y avait une présence de groupes djihadistes, notamment Daech et Al Qaïda, les mines tuent énormément de civils.

De nombreux analystes estiment que la réconciliation et le processus de stabilité du pays devraient commencer par la collecte des armes et le désarmement de la population.

Mais au lendemain de la libération du pays en 2011 et jusu'à maintenant, les différents gouvernements qui se sont alternés au pouvoir dans le pays ont recouru aux services des groupes armés et milices pour sécuriser les sites stratégiques et bâtiments gouvernementaux. Ils ont été gracieusement payés, ce qui a fait que ces groupes ne veulent plus déposer les armes dont le port est devenu aujourd'hui une source de revenu.

Pour l'expert libyen en armement, Walid al-Kilani, des programmes de désarment doivent être effectués en parallèle avec les pourparlers qui se déroulent actuellement en Tunisie sous l'égide de l'envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, pour s'assurer que la paix soit durable.

Sinon, selon lui, le moindre coup de feu qui sera tiré après la conclusion des accords de paix entre belligérants pourrait compromettre les arrangements convenus dans ces accords et de ce fait , tout les efforts vont tomber à l'eau.

M. al-Kilani a également proposé que les armes lourdes soit cantonnées dans les casernes des grandes villes comme Misrata, Zenten et autres et qu'elles soient mises sous la responsabilité de la municipalité de la ville en contrepartie d'avantages et de fonds octroyés aux chefs des groupes armés.

Concernant les armes légères, l'expert libyen a proposé que l'on procède graduellement en octroyant des sommes d'argent à ceux qui remettent leurs armes, un montant qui diminuera au fur et à mesure et à un moment, toute arme détenue en dehors des organes de l'Etat sera considérée comme un délit.

Des propositions jugées pratiques par des analystes qui espèrent qu'elles seront prises en compte par les acteurs politiques et les différents protagonistes ainsi que les Nations unies qui supervisent le processus de paix dans le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/AMP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon