Début à Tunis des réunions du Comité mixte libyen sur la révision de l'Accord politique

16 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 16 octobre (Infosplusgabon) - La réunion du Comité de rédaction conjoint de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut conseil de l'Etat a débuté ce dimanche à Tunis, en Tunisie, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et chef de sa Mission d'appui en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé.

Ce deuxième round vise à parachever la finalisation des amendements à l'Accord politique libyen, a indiqué dimanche l'UNSMIL dans un tweet sur son compte.

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, a rencontré samedi les comités de dialogue de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'Etat chargés de rédiger des amendements à l'Accord politique.

Il les a félicités pour le retour en toute sécurité après de longues consultations avec leurs collègues et leur a souhaité de réussir à parvenir à des accords qui sortiraient le processus politique de l'impasse actuelle, a indiqué un communiqué de l'USMIL publié samedi soir.

"Le Représentant spécial a souligné qu'il espère que le Comité de rédaction atteindra dans les prochains jours un mécanisme transparent pour assurer la formation d'un Conseil de la présidence réduit qui incarne l'unité du pays et un gouvernement qui soit objectivement soucieux de répondre aux conditions de vie difficiles de le peuple, unifier les institutions publiques et préparer le pays à des élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables d'ici un an", a précisé le communiqué.

On rappelle que les protagonistes libyens se sont réunis samedi à Tunis en marge du deuxième round du dialogue initié par l'envoyé de l'ONU en Libye Ghassan Salamé, destiné à effectuer des ajustements de l'Accord politique de Skhirat et résoudre certaines divergences pour sortir le pays de la situation de crise depuis le renversement du colonel Mouammar Kadhafi en 2011.

"Des réunions de consultation intensives du Comité mixte de rédaction des amendements de l'Accord politique du Haut conseil de l'Etat, suivies de la réunion avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, pour discuter de la reprise des travaux du mécanisme de rédaction unifié dimanche au siège de la mission de l'ONU ont été tenues samedi.

Plusieurs réunions parallèles ont eu lieu également samedi à Tunis entre les membres des deux comités pour discuter des moyens d'atteindre une formule de compromis sur les modifications nécessaires, et pour parvenir à un règlement politique global fondé sur un véritable partenariat entre la Chambre des représentants et le Haut conseil d'Etat, pour mettre fin à la division et la formation d'un pouvoir exécutif fort capable d'alléger les souffrances du citoyen et l'unification des institutions, ainsi que d'ouvrir la voie vers le droit constitutionnel et électoral.

On rappelle que Ghassan Salamé supervise des pourparlers inter-libyens dans le cadre d’un Plan d’action pour la Libye, composé de trois phases s'étalant sur un an, débutant par la modification de l'Accord politique, en passant par une conférence inclusive, l'adoption d'une Constitution et l'organisation d'élections générales.

