Gabon : Le Gabon se repositionne après l'inauguration du port d’Owendo

15 Octobre 2017

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) – Le Gabon a inauguré samedi le port d’Owendo, dans sa nouvelle configuration en présence du président Ali Bobgo Ondimba et notamment de la Mairesse de cette ville voisine située à environ 17 km de la capitale gabonaise.

Le nouveau port est la conséquence d’un partenariat public-privé. Il a vu le jour grâce au groupe singapourien Olam et sa gestion partielle confiée au français Bolloré.

Les travaux ont nécessité 18 mois pour un coût de 181 milliards de Fcfa (300 millions de dollars).

« Nous avons modernisé le port d’Owendo», a déclaré Ali Bongo, le président gabonais dans son discours lors d'une inauguration dans le faste, ce samedi 14 octobre.

Les équipements permettront de traiter 3 millions de tonnes de marchandises.

Car en réalité, il s'agit d'un agrandissement et d'une modernisation des infrastructures de l'ancien port d'Owendo, situé à 18 kilomètres au sud de Libreville, la capitale gabonaise.

Les nouveaux équipements permettront de traiter 150 000 conteneurs et plus de 3 millions de tonnes de marchandises par an.

Olam est le principal actionnaire de Gabon Special Economic Zone (GSEZ), le consortium gestionnaire du port. Bolloré a obtenu, via un accord signé en 2007 avec l'Etat gabonais, la concession de la gestion et de l'exploitation exclusive du port.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon