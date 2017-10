Fin de la visite du président burkinabè au Sénégal

15 Octobre 2017

Dakar, Sénégal, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a quitté Dakar ce dimanche à l’issue d’une visite officielle de deux jours sanctionnée par la signature de trois accords de coopération dans les domaines de l’éducation et la formation, de la justice et de la sécurité.

Quelques heures après son arrivée, vendredi matin, il s’est entretenu avec le président Macky Sall, sur les relation «d’amitié et de fraternité» entre les deux pays.

Les présidents Sall et Kaboré ont affirmé vendredi soir à Dakar leur volonté de renforcer la coopération et les «relations d’amitié et de fraternité» qui lient leurs pays.

«Nous avons aussi discuté de la menace terroriste qui n’épargne aucun pays, y compris les pays développés. C’est pourquoi nous devons mener un combat commun contre ce phénomène», a précisé le président sénégalais au cours d’une conférence de presse conjointe qui a suivi leur tête à tête au Palais de la République.

Le renforcement de cette coopération «séculaire» passera également par la signature de 20 autres accords d’ici à la fin de l’année.

«Nous avons pris l’engagement de consolider les relations entre nos deux pays dans tous les domaines d’activité. Notre volonté commune est de faire ces relations un exemple concret», a déclaré le président burkinabè au cours de la même conférence de presse.

En compagnie du président Sall, il s’est rendu samedi à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Dakar, pour visiter les chantiers du pôle urbain de la localité, dont le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) et l'Aéroport international Blaise Diagne (AIDB) qui sera inauguré le 7 décembre prochain.

"Je voudrais féliciter le président Macky Sall pour la vision qu’il a développée pour créer la nouvelle ville de Diamniadio.", a déclaré le président Kaboré à la fin de la visite.

«Au-delà de l’ensemble de ces projets certes importants, le plus important demeure le développement du capital humain. La prise en compte de l’Homme dans le développement est un facteur qu’il ne faut pas négliger. C’est pourquoi, je voudrais saluer cette vision qui englobe aussi bien des progrès qui font que l’Homme puisse se rendre responsable et participe au développement du pays", a-t-il ajouté.

Le président burkinabè a également visité le chantier du Train express régional (TER) qui va relier l’AIBD et Dakar, la capitale sénégalaise.

Dans l’après-midi il a rencontré les ressortissants de son pays au Sénégal dont le nombre est officiellement estimé à 50.000 personnes comprenant de nombreux étudiants.

Au pouvoir depuis décembre 2015, le président Kaboré était venu au Sénégal en juin 2016 pour prendre part aux sommets des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de ceux de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

