La visite du Haut-Commissaire aux droits de l'homme à Tripoli et la réunion des comités de révision de l'Accord politique en Une des journaux libyens

15 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 15 octobre (Infosplusgabon) - La presse en Libye a accordé, cette semaine, une large couverture à la visite du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (Hcdh), Zied Raad Al Hussein, à Tripoli et ses rencontres avec les responsables libyens sur la situation des droits de l'homme dans le pays, tout comme elle a traité les réunions des comités du Parlement et du Haut Conseil de l'Etat sur la révision de l'Accord politique.

La situation des migrants découverts dans la ville de Sabratha (70 km à l'ouest de Tripoli), devenue une plaque tournante du trafic de l'immigration clandestine vers l'Europe, a retenu également l'attention des journaux libyens qui se sont étalés sur le sujet.

Le journal al-Wassat s'est fait l'écho de la visite du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Zied Raad Al Hussein, qui a rencontré les principaux responsables libyens concernés par le dossier des droits de l'homme et de la justice avec lequel " il a décortiqué la situation en Libye et les moyens d'améliorer le respect et la promotion des droits de l'homme dans le pays".

Al-Wassat a rapporté que le Haut-Commissaire s'est entretenu, dans le cadre de sa brève visite à Tripoli, avec le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, les ministres de la Justice et de l'Intérieur et le directeur de l'organe chargé de la gestion des centres de rétention pour migrants clandestins.

"Les entretiens ont porté sur les défis auxquels sont confrontées les autorités libyennes face à la problématique des droits de l'homme dans le contexte de la violence qui sévit dans le pays et les difficultés liées à l'effondrement des structures de l'Etat", a écrit le journal.

Le responsable onusien a, selon le journal, promis au cours de ces entretiens, d'apporter le soutien de son organisation et l'aide technique en participant à la formation du personnel actif dans le domaines de la justice et les responsables locaux ainsi que le personnel des centres de rétention d'immigrants afin de prendre conscience de la nécessité du respect des droits de l'homme.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Zied Raad Al Hussein, a également effectué des visites de terrain dans la principale prison de Tripoli où il a pu s'enquérir directement des conditions de détention des prisonniers, a indiqué le journal qui précise que M. Al Hussein a écouté certains détenus et responsables de l'institution et prodigué ses conseils aux responsables pour une amélioration des conditions de vie des détenus.

Au niveau de la rencontre avec les personnes déplacés à l'intérieur de la Libye en raison du conflit armé en 2011, Zied Raad Al Hussein a visité les habitants d'un camp de déplacés de Tawaergha à Tripoli, écoutant leurs doléances et les violations qu'ils ont subies de la part de groupes armés après avoir été chassés de leur ville située près de Misrata (220 km à l'est de Tripoli), a rapporté le journal.

Les habitants de Tawergha, des noirs arabes libyens, ont été contraints en 2011 après la chute du régime Kadhafi de quitter leur ville, accusés par Misrata d'avoir commis des exactions contre les citoyens de la ville sur instigation du défunt colonel Mouammar Kadhafi lors de la révolte contre son régime, rappelle-t-on.

Un accord de réconciliation sous l'égide de l'Onu a été signé stipulant le retour dans Tawargha mais sa mise en œuvre peine à se réaliser en raison des groupes armés qui refusent ce retour.

Au cours de sa rencontre avec les membres de la société civile et des organisations libyennes, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a affirmé que les défis des droits de l'homme étaient réels mais qu'avec la volonté, il est possible d'améliorer la situation.

Par ailleurs, Afrigatenews a accordé une importante couverture aux réunions des Comités de dialogue politique du Parlement et du Haut Conseil d'Etat sur les résultats des pourparlers à Tunis sous l'égide de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Unsmil).

Le journal électronique a rapporté que la réunion du Parlement à Tobrouk a eu du mal a démarrer le premier jour en raison des protestations de manifestants qui réclamaient des arriérés de salaire, précisant que lors de la séance plénière, les députés ont entendu un rapport sur les résultats du dialogue à Tunis qui a conclu à la réduction du Conseil présidentiel à un président et deux vice-présidents ainsi que la séparation entre le Conseil présidentiel et le gouvernement.

Au deuxième jour de la plénière, le Parlement a adopté l'article 8 de l'Accord politique reconnaissant que les poste de commandant militaire reviennent sous la tutelle du Conseil présidentiel, mettant ainsi fin à une polémique qui a longtemps paralysé la mise en œuvre de l'Accord politique étant donné que le Parlement avait rejeté cet article considérant les postes militaires et civils vacants à partir de la date du signature de l'Accord politique, a écrit Afrigetenews.

Le Haut Conseil d'Etat a également voté, lors de sa réunion à Tripoli, en faveur de l'article 8 plaçant les responsables militaires sous la tutelle du Conseil présidentiel.

Pour sa part, le journal al-Marsad s'est intéressé à la situation des migrants clandestins après la libération de la ville de Sabratha dans laquelle 5.800 migrants ont été découverts entassés dans des endroits par les trafiquants de migrants, "une véritable mafia".

Selon le journal, les migrants étaient dans des conditions effroyables en raison des souffrances subies, affirmant qu'ils ont été transférés dans des endroits plus accueillants où ils ont bénéficié de l'assistance sanitaire et humaine.

Afrigatenews a indiqué que le Programme alimentaire mondial a dépêché une aide d'urgence à ces migrants ainsi qu'aux habitants de la ville détruite par les violents affrontements de plus de deux semaines entre groupes armés.

L'Italie a, elle aussi, apporté des aides alimentaires d'urgence destinée à alléger les souffrances des migrants, a ajouté le journal.

FIN/INFOSPLUSGABON/GBL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon