L'Egypte invitée au colloque sur la paix et sécurité le 7 novembre à Dakar

15 Octobre 2017

Le Caire, Egypte, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le conseiller du président sénégalais pour les Affaires religieuses, Cheikh Mansour Niasse, est arrivé ce dimanche au Caire pour une visite de trois jours, a annoncé la télévision ďEtat égyptienne.

Au cours de son séjour, M. Niasse aura des entretiens avec plusieurs responsables égyptiens axés sur le renforcement des relations de coopération entre le Sénégal et l'Egypte et sur les derniers développements sur la scène africaine, a précisé la même source, ajoutant qu'il remettra une invitation à l'Egypte pour participer aux travaux du colloque sur la paix et la sécurité, prévu à Dakar le 7 novembre prochain.

