La Française Audrey Azoulay nouvelle Directrice générale de l'UNESCO

14 Octobre 2017

Paris, France, 14 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil exécutif de 58 membres de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a nommé vendredi la Française Audrey Azoulay au poste de Directrice générale de l'organisation, en remplacement de Mme Irina Bokova.

La nomination sera soumise au vote de la Conférence générale qui réunit les 195 Etats membres de l'organisation tous les deux ans, le 10 novembre prochain, indique un communiqué de l'UNESCO.

Le président du Conseil d'administration, Michael Worbs (Allemagne), a annoncé le résultat de cinq tours de scrutin qui ont débuté le 9 octobre.

"Votre expérience en tant que ministre et à d'autres postes nationaux et internationaux vous donne l'expertise, la compétence et la profondeur de la connaissance dont vous aurez besoin si vous êtes confirmée à la direction suprême de notre Organisation, a-t-il dit s'adressant à Mme Azoulay, qui devient la patronne de l'UNESCO, alors que les Etats-Unis et Israël ont signifié qu'ils quittaient l'organisation culturelle de l'ONU.

Née en 1972, Mme Azoulay a été ministre de la Culture de la France de février 2016 à mai 2017.

Elle a débuté sa carrière dans les bureaux chargés de soutenir la radiodiffusion publique en France et a été rapporteur de la Cour des Comptes et experte juridique de la Commission européenne dans les domaines de la culture et de la communication.

Elle a successivement occupé les fonctions de Directrice-ajointe des affaires multimédia, de Directrice financier et juridique et de Directrice générale-adjointe du Centre national de la cinématographie (CNC).

Diplômée de l'École nationale d'administration de France, Mme Azoulay est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Lancaster (Royaume-Uni) et d'un diplôme en sciences politiques de l'Institut d'études politiques (France).

Les Etats membres de l'UNESCO avaient présenté neuf candidats: Polad Bülbüloglu (Azerbaïdjan), Qian Tang (Chine), Moushira Khattab (Egypte), Audrey Azoulay (France), Juan Alfonso Fuentes Soria (Guatemala), Saleh Al-Hasnawi (Iraq), Vera El-Khoury Lacoeuilhe (Liban), Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari (Qatar) et Pham Sanh Chau (Viet Nam).

FIN/INFOSPLUSGABON/IML/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon