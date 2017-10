Le président nigérian se réjouit de la coopération bilatérale de son pays avec la Chine

14 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 14 octobre (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, s'est félicité de la coopération bilatérale, mutuellement bénéfique entre le Nigeria et la Chine.

Dans une lettre adressée au président chinois, Xi Jinping, à l'occasion du 19ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), le président Buhari a félicité la Chine car elle "est devenue une force indispensable dans la communauté des nations".

Le président chinois est également le secrétaire général du Comité central du PCC. Le congrès commence le 18 octobre.

«Au nom du gouvernement et du peuple de la République fédérale du Nigeria, j'ai le plaisir de vous adresser nos plus vives félicitations à vous et à tous les 2.287 délégués et aux 89 millions de membres du parti à l'occasion du 19e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC)", a écrit Muhammadu Buhari.

Il s'est dit fermement convaincu que le Congrès serait un nouveau point de départ dans l'histoire de la Chine et inaugurerait une nouvelle période de grande réussite pour le Parti et la nation.

"La Chine a fait des progrès remarquables sous la direction du PCC et reste une source d'inspiration pour les pays en développement et le monde entier", ajoute le président Buhari, soulignant qu'au cours des 30 dernières années et plus, plus de 700 millions de Chinois ont été sortis de la pauvreté créant ainsi un miracle chinois dans l'histoire de la réduction de la pauvreté.

