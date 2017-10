Etats-Unis : La RD Congo "inapte" à siéger au sein d'un organe des droits de l'homme de l'ONU, selon Human Rights Watch

14 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 14 octobre (Infosplusgabon) - Selon Human Rights Watch (HRW), les pays membres de l'ONU ne devraient pas voter pour la République démocratique du Congo (RDC) lors des élections du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, en raison des violations généralisées des droits de l'homme par ce gouvernement et du manque de coopération avec les mécanismes des droits de l'ONU.

"Accepter la candidature de la RD Congo porterait atteinte aux principes fondateurs et à la crédibilité du principal organe des droits de l'ONU et à sa capacité à promouvoir le respect des droits de l'homme", a déclaré Louis Charbonneau, directeur ONU à Human Rights Watch.

"Ce serait aussi un grave affront aux innombrables victimes des abus du gouvernement et au travail courageux des militants congolais", a-t-il estimé.

Un communiqué du groupe des droits de l'homme, publié vendredi à New York, indique que les élections annuelles pour les 47 sièges du Conseil des droits de l'homme se tiendront à l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 16 octobre 2017.

Le Groupe africain des Nations unies, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Sénégal et le Nigeria ont lancé un appel à candidatures pour les quatre postes du groupe, ce qui assure pratiquement un siège à tous.

Mais, parce que la majorité des suffrages exprimés est nécessaire pour l'élection, la RD Congo pourrait se voir refuser une place, si la moitié des pays membres votants s'abstiennent de voter pour cela.

HRW a déclaré que de nombreux militants des droits de l'homme en RD Congo s'étaient prononcés contre la candidature de leur pays.

Le 12 octobre dernier, 157 organisations congolaises ont appelé les pays membres de l'ONU à s'opposer à sa candidature, affirmant que voter pourrait "envoyer un mauvais signal à un pays qui est loin d'être exemplaire" en matière de droits de l'homme.

Le 9 octobre, le mouvement citoyen LUCHA (Lutte pour le changement) a tenu un sit-in dans la ville de Lubumbashi, au sud-est du pays, contre la candidature du Congo.

En vertu de la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a créé le Conseil des droits de l'homme, les Etats membres de l'ONU "doivent tenir compte de la contribution des candidats à la promotion et à la protection des droits de l'homme" et les membres élus au conseil "doivent respecter les normes les plus élevées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme" et "coopérer pleinement avec le Conseil".

"Mesuré à l'aune de ces normes, le gouvernement de la RD Congo n'appartient pas au Conseil des droits de l'homme", a déclaré Human Rights Watch.

La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo s'est rapidement détériorée ces dernières années.

A sa dernière session de septembre, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution renouvelant l'examen de la situation des droits de l'homme dans le pays pour une autre année.

Le conseil a également exprimé de profondes inquiétudes "concernant les violations continues des droits civils et politiques [...] commises par des acteurs étatiques dans le contexte d'événements électoraux importants".

HRW a indiqué que dans la région du sud du Kasaï, les forces de sécurité gouvernementales sont à l'origine d'un grand nombre des exactions commises depuis août 2016 qui ont fait 5 mille morts, 600 écoles attaquées ou détruites, 1,4 million de personnes déplacées et près de 90 fosses communes dispersées à travers la région.

En mars 2017, deux enquêteurs de l'ONU - Michael Sharp, un Américain, et Zaida Catalán, un citoyen suédois et chilien - ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur la violence dans la région. Les enquêtes de HRW et un rapport de Radio France Internationale suggèrent la responsabilité du gouvernement pour le double meurtre.

HRW a déclaré que le président Joseph Kabila avait utilisé la répression, la violence et la corruption pour retarder les élections et maintenir son emprise sur le pouvoir malgré la fin de la limite de deux mandats imposée par la Constitution le 19 décembre 2016.

Un accord de partage du pouvoir en médiation de l'Eglise catholique à la fin de 2016 a appelé à des élections d'ici la fin de 2017. Mais la commission électorale nationale a déclaré que les élections n'auraient pas lieu avant avril 2019 au plus tôt. Les dirigeants de la société civile congolaise et d'autres ont appelé Kabila à démissionner d'ici la fin de 2017 et ont proposé une brève transition après Kabila pour organiser des élections crédibles conduites par des personnes qui ne peuvent pas se présenter aux élections.

Le gouvernement a systématiquement interdit les réunions et les manifestations d'opposition politique, souvent en tirant des munitions réelles contre des manifestants pacifiques. Les forces de sécurité congolaises ont abattu plus de 170 manifestants pacifiques en 2015 et 2016, selon les conclusions de HRW.

Lors des manifestations de décembre, les autorités de la RD Congo ont refusé de coopérer avec le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme au Congo (BCNUDH), lui refusant l'accès "à plusieurs installations et camps militaires ainsi qu'à des hôpitaux et morgues". Ces derniers mois, de nombreux partisans de l'opposition et activistes des droits de l'homme ont été emprisonnés, dont beaucoup en détention secrète sans inculpation ni accès à la famille ou aux avocats. D'autres font face à des accusations criminelles forgées de toutes pièces.

Le gouvernement a également rejeté toute coopération internationale concernant une fosse commune à Maluku, à la périphérie de la capitale, Kinshasa.

En octobre 2014, le gouvernement a expulsé le directeur du BCNUDH, Scott Campbell, à la suite de la publication d'un rapport sur les exécutions sommaires et les disparitions forcées au cours de l'opération Likofi.

Depuis, plusieurs chercheurs et journalistes internationaux ont été forcés de quitter le pays ou y ont été déclarés personæ non gratta, y compris le chercheur principal de Human Rights Watch sur le Congo, montrant la résistance croissante du gouvernement congolais à l'indépendance des droits humains.

"Même sur une liste fermée, un pays doit toujours recevoir la majorité des voix pour être élu", a déclaré Charbonneau. "Les membres de l'ONU qui retiennent leur vote pour la RD Congo manifeste leur soutien à des critères d'adhésion élevés en rejetant une série de violations des droits humains pour cet organe important".

