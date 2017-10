L'Envoyé spécial de l'ONU promet aux minorités ethniques libyennes de soutenir leurs droits constitutionnels

14 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 14 octobre (Infosplusgabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de sa Mission d’appui en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, s’est engagé vendredi auprès des représentants des composantes ethniques Toubou, Touareg et Amazigh, de les soutenir, de les impliquer dans le processus politique et de les aider à faire valoir leurs droits dans la future Constitution de la Libye.

Élue le 20 février 2014, l’Autorité constituante devait être composée de 60 membres représentant, à égalité, les trois régions historiques de la Libye (la Cyrénaïque-Est, le Fezzan-Sud et la Tripolitaine-Ouest), tandis que les minorités (Toubou, Amazigh et Touareg) ont droit à six sièges, de même que les femmes.

Les Amazighs, minorité berbère, les Toubous et Touaregs avaient boycotté le scrutin du 20 février pour protester contre l’absence de mécanismes leur permettant d’inscrire dans la future Constitution leurs droits culturels.

Tenue au siège de la Mission de l'ONU à Tunis, la rencontre entre Ghassan Salamé et les représentants des minorités libyennes s’est déroulée en présence du président du Congrès des Toubous, Issa Abdelmajid, du président du Conseil Suprême des Touareg et d'un représentant du Congrès des Amazighs, a indiqué samedi la MANUL, dans un tweet.

La réunion a discuté du soutien des Nations unies au développement des zones reculées, a indiqué la même source, qui précise que M. Salamé a promis de soutenir ce développement et les efforts de lutte contre la migration illégale et le terrorisme.

On rappelle que l’Émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, supervise des pourparlers inter-libyens dans le cadre d’un Plan d’action pour la Libye, composé de trois phases s'étalant sur un an, débutant par la modification de l'Accord politique, en particulier le controversé article 8, relatif à la nomination aux postes de responsabilité civils et militaires.

Ceux-ci sont considérés en vertu de l’Accord comme vacants, ce qui menace le poste de chef des forces armées libyennes occupé par Khalifa Haftar et a suscité l’opposition de la région de Berga (Cyrénaïque) qui domine le Parlement libyen.

La révision de l'Accord politique touchera aussi la structure du Conseil présidentiel, qui sera composé d'un président et de deux vice-présidents, au lieu de six actuellement, en plus de la séparation du poste de Premier ministre de celui du président du Conseil.

