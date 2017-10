Afrique du Sud : Signature d'un accord avec une entreprise américaine pour promouvoir le plan de création d'emplois du gouvernement

13 Octobre 2017

Johannesburg, Afrique du Sud, 13 octobre (Infosplusgabon) - La firme américaine de technologie, General Electric (GE), a signé un accord avec le gouvernement provincial sud-africain de Gauteng pour promouvoir la création d'emplois et l'entrepreneuriat chez les jeunes, a annoncé la firme vendredi.

La firme américaine, qui fabrique divers produits, y compris des moteurs d'avion, a signé un accord avec le gouvernement de Gauteng pour renforcer la création d'emplois dans les secteurs de la santé et de l'énergie.

L'accord a été signé entre le Premier ministre du gouvernement de Gauteng, David Makhura, et le président Directeur Général de GE Africa, Jay Ireland.

Conformément à l'accord, GE et le bureau du Premier ministre ont convenu d'identifier des domaines critiques pour la collaboration et de tirer parti des "vastes" opportunités économiques dans la province de Gauteng.

«Nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec une entreprise de renommée mondiale comme GE qui non seulement soutient notre vision de transformer Gauteng en une ville compétitive à l'échelle mondiale, mais nous aidera également à créer une économie inclusive qui aidera la jeunesse de Gauteng à devenir des agents actifs dans l'économie", a déclaré Makhura, dans un communiqué.

GE appuiera également le programme «Tshepo 1 Million» du Bureau du Premier ministre, un programme de création d'emplois et de développement de l'esprit d'entreprise visant à former et à encadrer les jeunes grâce à l'autonomisation des projets.

«Notre plateforme de responsabilité sociale vise à autonomiser les gens en leur permettant de développer des compétences précieuses, d'équiper les communautés de nouveaux outils et technologies et de conforter les idées novatrices qui aident à relever les défis de l'Afrique», a déclaré Irland.

Les partenariats avec les gouvernements et les entreprises locales font partie de la croissance de GE en Afrique subsaharienne, a-t-il dit.

GE a signé des accords avec le Nigeria, le Kenya, l'Angola et le Ghana pour développer des projets d'infrastructures, y compris des solutions énergétiques durables, fournissant des transports efficaces et fiables, ainsi que l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité.

"Cette collaboration renforce notre engagement à soutenir la croissance socio-économique de l'Afrique du Sud à travers des solutions innovantes et localisées", a déclaré Irland.

GE s'est fortement engagée à contribuer au développement durable de l'Afrique du Sud, en particulier dans le développement des compétences et des petites et moyennes entreprises.

En 2016, GE a ouvert le Centre d'innovation en Afrique du Sud, un centre intégré dédié à l'expertise mondiale de GE en matière d'innovation en Afrique.

