Mauritanie : Un émissaire du président sénégalais chez son homologue Abdel Aziz à Nouakchott

Nouakchott, Mauritanie, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, émissaire spécial du président Macky Sall, a annoncé l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Le ministre sénégalais des AE a transmis au chef de l’Etat mauritanien une invitation du président Sall à prendre part au prochain forum sur les questions de paix et de sécurité et à l’inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), deux événements prévus vers la fin de l’année.

Sidiki Kaba a également sollicité le soutien de la Mauritanie à la candidature du Sénégal au Conseil des Nations Unies (ONU) pour les droits de l’homme.

A sa sortie d’audience, l’émissaire sénégalais a rappelé «les liens indéfectibles entre les deux pays, tissés par la géographie, l’histoire, la religion et la culture».

Evoquant l’objet du message transmis à Mohamed Ould Abdel Aziz, le chef de la diplomatie sénégalaise a expliqué «chaque jour, nos deux dirigeants s’efforcent de créer les conditions d’une coopération saine et fructueuse au profit des deux peuples avec la volonté de promouvoir un espace de prospérité partagée».

Sur les échanges avec le leader mauritanien au cours de cette rencontre, l’émissaire sénégalais a ajouté : «le président de la République a montré la nécessité pour le Sénégal et la Mauritanie de travailler ensemble à améliorer et développer leurs relations de manière à ce qu’il ne reste à nos descendants que de renforcer les valeurs de réconciliation, de paix et de concorde».

