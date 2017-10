Bénin : Vers une stratégie nationale de gestion durable des mangroves

13 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le Bénin envisage de se doter d’un document stratégique de gestion durable des mangroves, ces écosystèmes actuellement en péril, a-t-on appris, ce vendredi à Cotonou, du ministère du Cadre de vie et du Développement durable.

Le document en cours d’examen définit les axes stratégiques de gestion des écosystèmes de mangrove et s’accompagne d’un plan d’actions décennal de protection de ces écosystèmes qui subissent aussi bien la pression anthropique que les effets des changements climatiques.

Fruit du projet de restauration des écosystèmes de mangrove du site Ramsar 1017, le document de stratégie nationale de gestion durable des mangroves au Bénin, après validation par les différents acteurs, sera transmis en conseil des ministres.

Au Bénin, déplore-t-on, l’écosystème des mangroves est fortement menacé. En 2007 déjà, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avait alerté sur le risque de disparition de 70% des ressources de mangroves au Bénin si rien n’est fait.

Pour y remédier, les autorités béninoises ont initié le Projet de coopération technique de restauration des écosystèmes de mangroves du site Ramsar 1017, financé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ce projet s’est focalisé sur le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles, techniques et matérielles des acteurs de la gestion durable des mangroves, la protection, la régénération et la restauration durable de la mangrove, ainsi que l’amélioration de la connaissance des ressources.

Le projet de coopération technique de restauration des écosystèmes de mangroves du site Ramsar 1017 est doté d’une enveloppe financière de 369 000 dollars, soit environ 221 millions de F CFA.

D’une superficie de 47 500 hectares, le site de Ramsar 1017 (Complexe ouest) au sud-ouest du Bénin, dispose d’une mangrove discontinue de blocs. Le premier bloc est composé de la mangrove du lac Ahémé sous forme d’îlots à cause des nombreuses coupes et de la morphologie du lac (dépression de Séhouè-Gbato, île de Mitogbodji à Kpétou, et le nord de la pointe d’Ountoun).

Le deuxième bloc est composé de la mangrove de la lagune côtière (mangrove de Hillacondji à Djegbadji, mangrove de Djègbadji à Togbin) qui se comporte en rideaux tantôt continus, tantôt discontinus.

