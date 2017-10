L'Onu et ses partenaires lancent un plan pour arrêter la transmission de la tuberculose bovine à l'homme

13 Octobre 2017

Guadalajara, Mexique, 13 octobre (Infosplusgabon) - Soulignant l'impact négatif de la transmission de la tuberculose animale sur les communautés rurales pauvres d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, les experts de la santé des Nations unies ont lancé la toute première feuille de route pour lutter contre la tuberculose zoonotique.

" Nous avons fait des progrès pour mettre fin à la tuberculose, mais dans une large mesure, les personnes atteintes de tuberculose zoonotique sont laissées pour compte", a déclaré Mario Raviglione, directeur du programme mondial de lutte contre la tuberculose de l'Organisation mondiale de la santé.

L'Oms, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), l'Organisation mondiale de la santé animale (Omsa) et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, qui ont uni leurs forces à la quarante-huitième Conférence mondiale de l'Union sur la santé pulmonaire à Guadalajara pour élaborer la Feuille de route pour la lutte contre la tuberculose zoonotique, ont lancé l'initiative, s'attaquant aux principaux impacts sanitaires et économiques de cette maladie.

« Les priorités décrites dans cette feuille de route soulignent la nécessité d'une action multi-sectorielle pour lutter contre cette forme négligée de la tuberculose et atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies et la stratégie de l'Oms contre la tuberculose», a déclaré M. Raviglione.

Selon les estimations de l'Oms, plus de 140 mille personnes tombent malades chaque année et plus de 12 mille personnes perdent la vie chaque année à cause de la consommation d'aliments, généralement des produits laitiers non traités à la chaleur ou de la viande crue ou mal cuite d'animaux malades. La transmission directe venant d'animaux infectés ou de produits d'origine animale peut aussi se produire.

" Nous devons reconnaître l'interdépendance de la santé des personnes et des animaux dans la lutte contre la tuberculose. En particulier, la tuberculose bovine, causée par le Mycobacterium bovis, affecte les bovins, menace les moyens de subsistance des populations et se traduit par d'importants obstacles économiques et commerciaux, tout en présentant un risque majeur pour la sécurité alimentaire et la santé humaine ", a déclaré Berhe Tekola, directeur de la Division de la production animale et de la santé.

Les outils de laboratoire de pointe requis pour diagnostiquer la tuberculose zoonotique sont souvent indisponibles et la maladie est résistante au pyrazinamide, l'un des médicaments de première intention utilisés pour traiter la tuberculose. Par conséquent, les patients sont souvent mal diagnostiqués et peuvent recevoir un traitement inefficace.

La feuille de route articule 10 actions prioritaires que les acteurs de la santé humaine et animale devraient prendre et définit des étapes à court et à moyen terme, notamment l'amélioration de la base de données probantes, la réduction de la transmission entre les animaux et les humains, et le renforcement de la collaboration intersectorielle.

La tuberculose bovine menace également le bien-être des animaux et ceux qui ont des moyens de subsistance basés sur l'élevage.

Sur le plan économique, la maladie peut dévaster la production bovine avec des pertes liées à la production animale, aux marchés et au commerce, ainsi qu'aux coûts encourus pour mettre en œuvre des programmes de surveillance et de contrôle. Pour l'éliminer, le bétail domestique trouvé infecté par la tuberculose bovine doit être abattu sous surveillance vétérinaire.

Les pays plus riches sont également touchés.

Aux Etats-unis, entre 2000 et 2008, plus de 200 millions de dollars de fonds d'urgence ont été nécessaires pour répondre aux épidémies de tuberculose bovine. La faune peut également être infectée, servant de réservoir d'infection pour le bétail et les humains, menaçant potentiellement les efforts de conservation.

