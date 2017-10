Sierra Leone : Le syndicat de la presse pour une meilleure protection des journalistes en période électorale

13 Octobre 2017

Freetown, Sierra Leone, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le président de l'Association des journalistes de la Sierra Leone (SLAJ), Kelvin Lewis a invité ses confrères à ne pas assurer la couverture médiatique des manifestations des partis politiques si leur sécurité n'est pas assurée.

"Le SLAJ avertit par conséquent tous les journalistes que les partis politiques qui ne peuvent pas assurer la sécurité des professionnels de la presse lors des événements qu'ils organisent, ne méritent pas la couverture médiatique, ni de nos journaux, ni de nos radios et télévisions", indique un communiqué de presse de la SLAJ.

Cette déclaration de M. Lewis fait suite à un incident au cours duquel un journaliste de la presse écrite aurait été poignardé au cou par des partisans du Sierra Leone Peoples Party (opposition), mercredi, lors de la présentation d'un de ses candidats à l'élection présidentielle.

Le journaliste, Musa Sesay, est un reporter d'Exclusive Newspaper. Il se remet actuellement de ses blessures à l'hôpital.

Ce week-end, des centaines de journalistes dans le pays assistent aux Conventions de désignation des candidats à la présidentielle du parti au pouvoir (All Peoples Congress) et du Sierra Leone Peoples Party (opposition).

En prévision de ces deux événements, le président du SLAJ a mis en garde les journalistes sur leur sécurité.

"Si un journaliste couvre un événement politique et que la situation se dégrade, abandonnez la couverture et protéger votre vie et votre matériel", a ajouté M. Lewis.

