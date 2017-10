Liberia : Weah toujours en tête des résultats partiels

13 Octobre 2017

Monrovia, Liberia, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le meilleur footballeur de l'année 1995, George Weah maintient son avance à l'élection présidentielle libérienne du 10 octobre avec 39,6% des suffrages exprimés, indiquent les résultats partiels.

Ces chiffres proviennent de 33,71% des bulletins dépouillés à travers le pays (547.965), a annoncé, ce vendredi, la Commission électorale nationale (NEC).

Joseph Nyuma Boakai, vice-président sortant et candidat du parti au pouvoir, Unity Party (UP), est deuxième avec 31,1% des voix.

Charles Walker Brumskine du Liberty Party (LP) est troisième avec 9,3% ; Alexander B. Cummings de l'Alternative National Congress (ANC) est quatrième avec 6,7% des voix ; Prince Yormie Johnson est cinquième avec 4,8% des voix, tandis que la seule candidate, Madella Cooper est huitième avec 0,8% des voix dépouillées.

Il y avait 20 candidats de 17 partis et trois candidats indépendants. Le vainqueur devra obtenir 50% du suffrage valablement exprimé ou un deuxième tour sera organisé le mois prochain.

Le président de la NEC, Jerome G. Korkoya a déclaré, jeudi, lors d'un point de presse qu'il s'agissait des "seuls résultats officiels" du scrutin.

"La Commission invite toutes les autres organisations à s'abstenir d'annoncer d'autres résultats que ceux qui ont été officiellement publiés. Les candidats et les partis politiques doivent être patients et attendre les résultats officiels et ne pas se précipiter sur des conclusions hâtives", a-t-il indiqué.

Selon M. Korkoya, la Commission s'est engagée à publier les résultats à temps, mais que cela ne serait pas fait au dépens de leur exactitude.

"Je vous en prie, ne diffusez pas des résultats qui n'ont pas été vérifiés par la Commission. Ceci peut entraîner des problèmes et des attentes qui ne seront pas satisfaites. Il est important pour tous d'être responsables sur ce point. Ceci est valable pour la presse", a-t-il ajouté.

M. Korkoya a également demandé à toute personne ou parti souhaitant contester ses résultats d'utiliser les voies légales établies.

"Nous étudierons minutieusement toutes les requêtes et nous demanderons aux parties lésées d'apporter les preuves de leurs affirmations. Nous invitons également tout le monde à faire preuve de responsabilité dans ses allégations", a-t-il assuré.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon