L'ex-footballeur Georges Weah en tête de la présidentielle au Liberia

13 Octobre 2017

Monrovia, Liberia, 13 octobre (Infosplusgabon) - L'ancien international de football, Ballon d'Or France Football en 1995, George Weah, est largement en tête des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier au Liberia, avec 44,4 pour cent des voix sur 20,25 pour cent du suffrage valablement exprimé dans le comté de Bomi.

Ces résultats concernent 32 des 158 bureaux de vote, avait annoncé jeudi la Commission électorale nationale (NEC).

M. Weah, 51 ans, qui se présentait sous la bannière de la Coalition for Democratic Change (CDC), a jusqu'ici obtenu 3763 voix sur un total de 6474 votes valides.

Joseph Nyuma Boakai, vice-président sortant et candidat du Unity Party (UP), au pouvoir, est deuxième avec 33,1 pour cent (soit 2807 voix).

Alexander B. Cummings de l'Alternative National Congress (ANC) occupe la troisième place avec 6,9 pour cent des voix (584), Charles Walker Brumskine du Liberty Party (LP) est quatrième avec 4,5 pour cent des voix (381) et Benoni Wilfred Urey de l'ALP est cinquième avec 2,5 pour cent des voix (209).

Il y avait 20 candidats et les 15 autres ont obtenu chacun moins d'un pour cent des voix. Le vainqueur doit obtenir plus de 50 pour cent des suffrages valablement exprimés, sinon il y aura un deuxième tour le mois prochain.

Jerome G. Korkoya, président de la NEC, a déclaré lors d'un point de presse qu'il s'agissait des "seuls résultats officiels" du scrutin.

"La Commission invite toutes les autres organisations à s'abstenir d'annoncer d'autres résultats que ceux qui ont été officiellement publiés. Les candidats et les partis politiques doivent être patients et attendre les résultats officiels et ne pas se précipiter sur des conclusions hâtives", a-t-il indiqué.

D'après M. Korkoya, la Commission s'est engagée à publier les résultats à temps, mais que cela ne serait pas fait au dépens de leur exactitude.

"Je vous en prie ne diffusez pas des résultats qui n'ont pas été vérifiés par la Commission. Ceci peut entraîner des problèmes et des attentes qui ne seront pas satisfaites. Il est important pour tous d'être responsables sur ce point. Ceci est valable pour la presse", a-t-il ajouté.

M. Korkoya a également demandé à toute personne ou parti souhaitant contester ses résultats d'utiliser les voies légales établies.

"Nous étudierons minutieusement toutes les requêtes et nous demanderons aux parties lésées d'apporter les preuves de leurs affirmations. Nous invitons également tout le monde à faire preuve de responsabilité dans ses allégations", a-t-il assuré.

