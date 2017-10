Coupe du monde U-17 : le Mali, premier pays à accéder au second tour

12 Octobre 2017

New Delhi, Inde, 12 octobre (Infosplusgabon) - Le Mali, champion de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans, a démontré jeudi qu’il méritait son rang, en battant pour leur troisième match de la Coupe du monde de la catégorie, la Nouvelle Zélande, par 3 buts à 1, entrant ainsi de plain-pied dans le second tour du championnat de 2017 organisé en Inde.

Lors de leur troisième match disputé au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi, les Maliens ont inscrit 2 buts au cours des 50 premières minutes avant que "les Kiwis" ne réduisent le score mais en concédant après cela un troisième but.

Les buteurs maliens sont Salam Gidou à la 18ème minute, Djemoussa Traoré à la 50ème et Lassana Ndiaye à la 82ème minute.

La Nouvelle-Zélande a marqué son unique but grâce à Charles Spragg à la 72ème minute.

Les Maliens ont terminé avec 6 points et se classent deuxième derrière le Paraguay qui est à la tête du groupe B avec 9 points. La Turquie et la Nouvelle-Zélande sont donc éliminées de la compétition.

