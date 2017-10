Ethiopie : L'UA annonce une percée dans les négociations sur les zones de libre-échange

12 Octobre 2017

Addis-Abeba, Ethiopie, 12 octobre (Infosplusgabon) - L'Union africaine (UA) a annoncé, mercredi, une percée dans les négociations pour créer une zone de libre-échange avec un marché de 1,5 milliard de personnes et une richesse totale de 2,19 billions de dollars américains.

Les pourparlers pour créer la zone de libre-échange continentale ont abouti à une nouvelle feuille de route menant à un accord sur le texte juridique à adopter à la date convenue de décembre 2017, a déclaré l'UA dans un communiqué publié, jeudi.

Le groupe de négociateurs en chef et d'experts en commerce des Etats membres de l'UA s'est réuni, du 2 au 7 octobre 2017 au siège de l'UA, à Addis-Abeba, pour discuter du calendrier de conclusion d'un accord.

Les experts ont participé à la 7ème réunion du Forum de Négociations de Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), où la feuille de route menant à la création de la zone commerciale continentale a été cernée.

"Les participants ont fait des progrès substantiels, acceptant d'adhérer à la date limite de décembre 2017 pour compléter le projet de texte juridique tel que demandé par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA", a déclaré l'UA dans un communiqué.

Les experts sont parvenus à un accord sur le nom et le contenu du texte juridique qui conduirait à la création de la zone commerciale. L'accord sera dénommé "accord établissant la zone de libre-échange continentale", a déclaré l'UA.

Un projet de protocole sur le commerce des services et un projet de protocole distinct sur le commerce des marchandises ont été conclus dans le cadre des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange.

La ZLEC est un projet phare de l'Agenda 2063, visant à stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique par l'intégration en créant «un marché africain», selon l'UA.

L'ambitieux projet d'intégration vise à stimuler le commerce intra-africain et à créer un marché plus large de plus de 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de 2,19 billions de dollars.

"La création de la ZLEC est le premier projet phare de l'Agenda 2063 à être achevé dans le cadre de la feuille de route établie par le Plan de mise en œuvre de l'Agenda 2063 de dix ans", a déclaré l'UA.

Le Sommet de l'UA de juin 2015 tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, a conduit la deuxième phase des négociations sur la zone de libre-échange pour entamer des négociations sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence après que des accords ont convenu de la création de la zone de libre échange.

Au cours de la rencontre prévue du 6 novembre 2017 au 1er décembre 2017, les négociateurs en chef devraient donner la priorité à la finalisation de la ZLEC.

Le forum examinera les questions en suspens dans l'Accord portant création de la ZLEC au cours de leur prochaine réunion prévue du 20 au 24 novembre 2017 à la suite d'une session spécifique sur le commerce des marchandises.

"Toute question non résolue sera soumise au Comité des hauts responsables du commerce, puis aux ministres du commerce de l'UA. L'ensemble du texte juridique sera examiné par les ministres du commerce de l'Union africaine à la fin de novembre 2017, avant son examen par le Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et les affaires juridiques en décembre 2017", a déclaré l'UA.

