Zambie : Visite d'Etat du président Jacob Zuma à Lusaka

12 Octobre 2017

Lusaka, Zambie, 12 octobre (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Jacob Zuma a entamé, mercredi, une visite d'Etat, de deux jours, en Zambie destinée à approfondir et renforcer les bonnes relations politiques, économiques et culturelles entre les deux Etats, dont les liens historiques remontent aux années de la lutte pour la libération.

A son arrivée dans la capitale zambienne, Lusaka, le président sud-africain s'est immédiatement rendu au Mausolée présidentiel à Embassy Park à Lusaka en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Harry Kalaba et de la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane.

Le président Zuma a déposé une gerbe de fleurs en l'honneur des défunts présidents zambiens, Michael Sata, Levy Mwanawasa et Frederick Chiluba.

Accompagné par une délégation d'hommes d'affaires et de hauts responsables du gouvernement sud-africain, le président va participer à un Forum dénommé "Zambia-South Africa Business" au cours duquel, les deux chefs d'Etat des deux pays vont s'adresser aux participants, dans le cadre du renforcement des échanges et des investissements entre les deux pays.

M. Zuma a officiellement inauguré, mercredi, le site du patrimoine national O.R. Tambo à Lusaka dans le cadre de la célébration du centenaire du héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Oliver Reginald Tambo.

Dans le secteur économique, la coopération entre l'Afrique du Sud et la Zambie progresse régulièrement.

En 2016, les exportations sud-africaines en Zambie se sont élevées approximativement à 30 milliards de rands. La Zambie est un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud dans la région et sur le continent.

Les deux pays coopèrent dans divers domaines tels que le commerce et l'investissement, la science et la technologie, la défense, l'agriculture, l'environnement, l'énergie et la santé.

Il y a plus de 120 entreprises sud-africaines implantées en Zambie dans divers secteurs, comme les télécommunications, l'aviation, le tourisme, la banque, l'immobilier, le commerce de détail, les loisirs et la restauration rapide.

Le président Zuma est accompagné de Mme Nkoana-Mashabane, des ministres de l'Art et de la Culture, Nathi Mthethwa, du Commerce et de l'Industrie, Rob Davies ; de l'Energie, Mmamoloko Kubayi ; des Ressources minières, Mosebenzi Zwane ; de l'Agriculture, de la Foresterie et de la Pêche, Senzeni Zokwana.

FIN/INFOSPLUSGABON/IPO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon