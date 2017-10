Partenariat entre l'Autorité de l'aviation civile du Rwanda et la Fondation AviAssist

Abidjan, Côte d'Ivoire, 12 octobre (Infosplusgabon) - L'Autorité de l'aviation civile du Rwanda (RCAA, sigle en anglais) et la Fondation AviAssist, une organisation à but non lucratif pour l'amélioration de la sûreté aérienne en Afrique, ont conclu un accord de partenariat pour l'implantation de l'AviAssist Safety Promotion Centre (ASPC) au Rwanda, annonce un communiqué.

Ce partenariat conclu en marge de l'événement consacré au développement du transport aérien, AviaDev, qui se tient du 10 au 12 octobre à Kigali, vise le renforcement de capacités et le développement des compétences en sûreté aérienne, en gestion et en leadership au sein de l'ASPC.

L'ASPC va donner des formations en sûreté aérienne pour outiller les experts de l'aviation civile dans leurs missions, afin qu'ils deviennent des leaders et des champions dans ce domaine.

L'ASPC a pour ambition de devenir un centre de ressources leader en Afrique de l'Est en matière de sûreté aérienne, afin de faire du Rwanda et des autres Etats de la région Est et Sud de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) des centres pour la promotion de la sûreté aérienne.

Le directeur général de la RCAA, Silas Udahemuka, a indiqué que ce partenariat va aider son institution à atteindre son objectif de promotion de la sûreté aérienne au Rwanda et en Afrique de l'Est.

"Ce partenariat avec ASPC Rwanda va aider à développer et à affiner les compétences qui vont impacter les opérations quotidiennes du secteur de l'aviation, puisque garantir la sûreté est un élément clé dans l'industrie aérienne", a ajouté M. Udahemuka.

Pour le directeur de la Fondation AviAssist, Tom Kok, ce partenariat qui est une opportunité unique de combiner leur expérience de promotion en sûreté aérienne en Afrique avec la performance réalisée dans ce domaine par le gouvernement rwandais, va apporter de grandes retombées pour un développement professionnel continu.

La création de l'ASPC a bénéficié du soutien du ministère néerlandais des Infrastructures et de l'Environnement.

