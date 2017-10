Les jeunes filles toujours victimes de violences sur les sites aurifères du Burkina Faso, selon le ministère de la Femme

11 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 11 octobre (Infosplusgabon) - En dépit des efforts considérables consentis par l’Etat burkinabè et ses partenaires, les jeunes filles sont toujours exposées à des menaces dans certains domaines, particulièrement sur les sites aurifères, a indiqué mercredi le ministère en charge de la Femme.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée internationale de la jeune fille, le ministère en charge de la Femme constate que sur les sites aurifères, les jeunes filles sont victimes d’insécurité, d’exploitations et d’abus sexuels, de grossesses précoces, d’IST/SIDA, des pires formes de travail, de traumatismes psychologiques, etc.

Par conséquent, il convient, selon le ministère, de mener une réflexion prospective sur le niveau de protection des jeunes filles, en général, et, en particulier, sur celles travaillant sur les sites aurifères, en vue de dégager des pistes d’actions porteuses en leur faveur.

Les autorités burkinabè ont placé la célébration de cette journée sous le thème de "la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille: les défis de la protection de la jeune fille dans les sites aurifères".

Le choix de ce thème traduit toute la volonté du gouvernement d'assurer une protection et une promotion des droits des jeunes filles, en général, et de celles qui sont sur les sites aurifères en particulier, souligne la déclaration qui ne donne aucun chiffre sur le phénomène.

Pour ce faire, il s’agira de favoriser l’appropriation de la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille, de mener des échanges sur les défis de la protection de la jeune fille en général et dans les sites aurifères, en particulier, et de formuler des suggestions et des recommandations pour renforcer la protection des jeunes filles dans les sites aurifères.

