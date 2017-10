Inauguration jeudi à Dakar de l’institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation

11 Octobre 2017

Paris, France, 11 octobre (Infosplusgabon) - Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, participera jeudi, à l'inauguration à Dakar de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, a-t-on appris de source officielle à Paris.

Cette inauguration se fera en présence du Président Macky Sall du Sénégal. Mme Michaelle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, et Mme Nadine Patricia Anguile, ministre gabonaise de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, participeront également à cet événement.

« L'institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation aura pour mission de relever le défi d'un enseignement de qualité en français pour tous en Afrique, alors que le nombre de francophones sur le continent devrait croître très fortement d'ici 2050, portant à plus de 700 millions, le nombre de locuteurs dans le monde », a indiqué mercredi, Agnès Romatet, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

L'institut de la Francophonie devra également répondre au besoin de formation professionnelle d'un nombre toujours croissant d'enseignants de français et d'acteurs économiques.

« La France est représentée au sein de l'institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation. Très impliquée dans les programmes éducatifs portés par la Francophonie, elle est engagée à hauteur de 20 millions d'euros depuis 2011, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, dans les programmes de l'Oif dans le secteur éducatif. Elle poursuivra cet effort afin de permettre la réalisation des grands projets en matière éducative », a ajouté la porte-parole du Quai d’Orsay.

Né d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la Francophonie, l'agence universitaire de la Francophonie, l'université Senghor d'Alexandrie et les conférences des ministres francophones de l'Education et de la Jeunesse et des Sports, l'institut de la Francophonie bénéficie également du soutien de la Banque mondiale et du partenariat mondial pour l'éducation.

FIN/INFOSPLUSGABON/OTR/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon