Créer un milieu de travail sain améliore le bien-être mental et la productivité, selon l'Onu

11 Octobre 2017

Genève, Suisse, 11 octobre (Infosplusgabon) - Les gens passent une grande partie de leur temps au travail où les expériences contribuent à leur bien-être général, ont déclaré les Nations unies à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, notant que les troubles dépressifs et anxieux sont des troubles mentaux courants qui ont un impact sur notre capacité à travailler de manière productive.

"Les employeurs et les gestionnaires qui mettent en place des initiatives en milieu de travail pour promouvoir la santé mentale et pour soutenir les employés qui ont des troubles mentaux voient des gains, non seulement dans la santé de leurs employés, mais aussi dans leur productivité au travail", a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, plaçant la santé mentale sur le lieu de travail comme thème de la Journée mondiale de la santé mentale 2017.

D'autre part, l'OMS a ajouté qu'«un environnement de travail négatif peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale, l'usage nocif de substances ou d'alcool, l'absentéisme et la perte de productivité».

Sur Twitter, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré dans un communiqué mardi, que "nous pouvons et devons éliminer la stigmatisation qui empêche les gens de parler librement et de chercher un traitement pour la maladie mentale".

"À l'échelle mondiale, plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression, principale cause d'invalidité. Plus de 260 millions vivent avec des troubles anxieux. Beaucoup de ces personnes vivent avec les deux à la fois », souligne l'Oms.

Une étude récente menée par l'OMS estime que la dépression et les troubles anxieux coûtent à l'économie mondiale un billion de dollars chaque année en perte de productivité.

L'agence de santé de l'ONU a cité comme risques pour la santé mentale, les politiques inadéquates de santé et de sécurité; les mauvaises pratiques de communication et de gestion; la participation limitée à la prise de décision ou le faible contrôle sur son domaine de travail; les faibles niveaux de soutien pour les employés; les horaires de travail inflexibles et les tâches peu claires ou les objectifs organisationnels.

Pour créer un espace de travail sain, l'OMS suggère, entre autres, l'importance de comprendre les opportunités et les besoins de chaque employé; les interventions et bonnes pratiques qui protègent et promeuvent la santé mentale sur le lieu de travail et la prise de conscience de la façon dont l'environnement de travail peut s'adapter pour promouvoir une meilleure santé mentale pour les employés et des sources de soutien.

«Les interventions en santé mentale doivent être menées dans le cadre d'une stratégie intégrée de santé et de bien-être qui couvre la prévention, l'identification précoce, le soutien et la réadaptation», souligne l'OMS.

La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre de chaque année, avec pour objectifs généraux de sensibiliser aux problèmes de santé mentale et de mobiliser les efforts en faveur d'une meilleure santé mentale.

FIN/INFOSPLUSGABON/OTR/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon