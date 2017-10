RD Congo : Près de 17 millions USD du CERF pour répondre aux besoins humanitaires en RD Congo

11 Octobre 2017

Kinshasa, RD Congo, 11 octobre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des Secours d'urgence, Mark Lowcock, a approuvé une enveloppe de 17 millions USD du Fonds de secours d’urgence (CERF), pour répondre aux besoins humanitaires en RD Congo, a indiqué mercredi, au cours du point de presse hebdomadaire de l’ONU, Ivon Idoumou, porte-parole a.i. de l’Equipe-Pays des Nations unies.

Selon M. Idoumou, une enveloppe de près de 3 millions USD a été approuvée la semaine dernière pour près de 164 000 réfugiés centrafricains vivant dans les provinces du Bas-Uélé et du Nord-Ubangi, et une autre enveloppe de 13,9 millions USD le 9 octobre 2017, pour les besoins humanitaires de plus d’un million de personnes dans la région du Kasaï, du Sud-Kivu et le Tanganyika.

Cette dernière contribution, a-t-il précisé, permettra à six agences de l’Organisation des Nations Unies et à leurs organisations partenaires d’exécuter des projets en éducation et protection de l’enfance, dans la lutte contre le choléra et l’accès à l’eau potable, la production agricole et la prévention des violences sexuelles durant les six prochains mois.

Les provinces ciblées sont le théâtre de besoins humanitaires pressants. En effet, plus de 1,4 million de personnes sont actuellement déplacées dans la région du Kasaï suite à la sévère crise de protection née des violences de ces derniers mois. La Tanganyika est en proie à des tensions inter-communautaires; le Sud-Kivu endémique au choléra, a besoin d’une assistance d’urgence pour lutter contre cette maladie hydrique.

Ces allocations d’urgence sont accordées dans un contexte marqué cette année par un niveau de financement historiquement faible. A ce jour, la communauté humanitaire n’a recueilli que 30% sur les 812,5 millions de dollars sollicités dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire 2017, le niveau de financement le plus bas de ces 10 dernières années.

Ces deux enveloppes ont été allouées au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Haut-commissariat aux Réfugiés (UNHCR), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Organisation des Migrations (OIM).

