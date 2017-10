Côte d'Ivoire : Pas de guerre ouverte entre le chef de l'Etat et le président de l'Assemblée nationale selon Bruno Koné

11 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 11 octobre (Infosplusgabon) - Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Nabagné Koné, a balayé mercredi, d'un revers de main, les interprétations de dissensions et de guerre ouverte entre le président de la République et celui de l'Assemblée nationale, consécutivement à l'arrestation du directeur du protocole de celui-ci pour complot contre l'autorité de l'Etat.

La réaction officielle de l'exécutif ivoirien était la plus attendue comme la suite d'un feuilleton à suspense depuis que le directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Souleymane Kamaraté Koné alias "Soul to Soul" a été placé lundi sous mandat de dépôt et incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA).

Le porte-parole Koné a soutenu qu'il n'y a pas de guerre entre Ouattara et Guillaume Soro.

"Il n’y a pas de guerre, il n’y a aucune raison d’ailleurs qu’il y en ait. Le président de l’Assemblée nationale est membre du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel). Il n’y a pas de raison qu’il y ait une dissension entre lui et le président de la République. En tout cas s’il y a problème, il ne viendra pas du président de la République", a affirmé M. Koné.

Par ailleurs, M. Koné a réfuté les allégations de scénario de destitution contre M. Soro évoquées au cours de réunions secrètes de haut niveau.

A contrario, "Soul to Soul" a pointé un doigt accusateur sur le président Ouattara en analysant son incarcération comme une manière de barrer la route à M. Soro pour la course à la présidentielle de 2020.

"Aujourd’hui, à cause de mon patron, Guillaume Soro, je suis en prison; ce n’est pas moi qu’on vise ! Je suis trop petit dans cette affaire ! C’est mon patron qu'on cherche. Et moi, le petit, je dois payer ! Est-ce parce qu’on estime qu’il serait un obstacle au 3ème mandat d’Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire en 2020 ?", a déclaré "Soul to Soul", dans une lettre ouverte publiée ce mercredi.

Il a ajouté : "Sinon quelle est cette aberrante histoire d'armes dont je serais le détenteur exclusif ? Où aurais-je pu trouver l'argent pour les acquérir ? Comment tout seul, j'aurais pu les entreposer dans ma maison ? Je n'en connais même pas les calibres, encore moins la quantité".

Les dissensions au sein du RDR évoquées sous cape sont apparues au grand jour, lors de son 3ème congrès ordinaire tenu les 9 et 10 septembre derniers. M. Soro, qui n'y a pas pris part, a déclaré n'avoir pas été associé à son organisation en tant que membre du Haut Conseil politique.

Avant le congrès, certains "Soroboys", hauts cadres dans l'administration publique, ont été relevés de leurs fonctions sans ménagement, après la création d'un mouvement dénommé Union des soroistes.

"Soul to Soul" a été inculpé lundi et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête sur la découverte d'une cache d'armes à son domicile de Bouaké, Centre du pays, lors de la mutinerie des soldats de mai dernier.

Le Procureur de la République, Richard Christophe Adou, a déclaré qu'une information judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. Koné pour complot contre l'autorité de l'Etat et qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt.

FIN/INFOSPLUSGABON/ITY/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon