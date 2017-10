Le Conseil de sécurité condamne l'attaque contre la base de la Mission de l'ONU en RD Congo

11 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, October 11 (Infosplusgabon) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) à enquêter et à traduire en justice ceux qui ont attaqué lundi une base de la Mission de maintien de la paix au Nord-Kivu et qui a entraîné la mort de deux "casques bleus".

Dans un communiqué publié mardi, les 15 membres du Conseil ont fermement condamné l'attaque menée par les Forces démocratiques alliées (ADF), au cours de laquelle, 18 soldats de la paix ont également été blessés.

"Les membres du Conseil ont condamné avec la plus grande fermeté toutes les attaques et provocations menées par des groupes armés contre la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)", a ajouté le communiqué.

Ils ont également exhorté tous les groupes armés du pays à déposer leurs armes et ont souligné que les attaques contre les forces de maintien de la paix pouvaient constituer des crimes de guerre, au regard du droit international.

Les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé leurs plus sincères condoléances et leur sympathie aux familles des casques bleus tués, ainsi qu'au gouvernement tanzanien - d'où sont originaires les soldats de la paix - et ont souhaité aux blessés un prompt rétablissement.

Les membres ont aussi réitéré leur plein soutien à la MONUSCO et exprimé leur profonde gratitude aux pays fournisseurs de contingents et de policiers de la MONUSCO.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon