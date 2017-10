Niger : Les enseignants et chercheurs du supérieur entament un arrêt de travail de trois jours

11 Octobre 2017

Niamey, Niger, 11 octobre (Infosplusgabon) - Les enseignants et chercheurs du Niger ont entamé mardi, une grève de 72 heures dans toutes les universités publiques du Niger pour exiger le paiement des salaires et autres droits statutaires, indique un communiqué du bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (Ben-Snec).

Le SNECS demande également l’application des textes organiques des Universités de Maradi, Tahoua et Zinder, adoptés depuis trois mois en conseil des ministres, ainsi que «la sécurisation de tous les sites affectés aux universités publiques du Niger».

Cet arrêt de travail de trois jours des enseignants et chercheurs du supérieur, le premier, deux mois à peine après la reprise des activités académiques et pédagogiques dans les universités publiques du Niger, intervient quelques jours seulement après celui des étudiants.

On rappelle que c’est depuis le 5 octobre dernier que le syndicat a déposé un préavis de grève suivi d’une rencontre avec le ministre en charge de l’enseignement supérieur pour trouver une issue à la situation. Mais hélas leurs revendications n’ont pas eu gain de cause ; la rencontre avec le premier responsable du secteur n’a rien conclu de prometteur.

Le SNCS précise que son mot d’ordre de grève est «reconductible» en cas de non satisfaction. «Le SNECS demande à ses militants et militantes de rester unis, mobilisés et vigilants pour faire aboutir nos justes et légitimes revendications», conclut le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon