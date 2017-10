Lancement de l'appel à candidatures du Prix de l'innovation pour l'Afrique 2018

11 Octobre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 11 octobre (Infosplusgabon) - L'African Innovation Foundation (AIF) a lancé mardi, un appel à candidatures pour l'attribution de la septième édition du Prix de l'innovation pour l'Afrique (PIA), sous le thème "Investir dans les écosystèmes d'innovation inclusifs", annonce un communiqué.

La directrice du PIA, Pauline Mujawamariya Koelbl, a exprimé sa conviction que l'édition 2018 du PIA sera encore plus grande et meilleure en termes de participation et de qualité des candidatures.

"Le PIA prend de plus en plus d’ampleur à chaque édition, attirant des innovateurs issus de toutes disciplines et avec des solutions exceptionnelles aux défis africains. Pour cette septième édition, nous espérons également élargir notre réseau de partenaires, d'innovateurs et autres acteurs de l’innovation pour construire tous ensemble des écosystèmes d'innovation plus solides et plus durables qui propulseront le continent vers l'avant", a noté Mme Koelbl.

"Le PIA est une plate-forme pour montrer l'ingéniosité fondamentale qui existe en Afrique. Chaque année, plusieurs centaines de participants soumettent leurs candidatures, proposant de nouvelles solutions pour surmonter les défis spécifiques à l'Afrique. Cette année, nous voulons générer davantage de synergies panafricaines dans notre réseau de partenaires, créer des opportunités inclusives pour les innovateurs locaux et, ensemble, révolutionner les modèles commerciaux, autonomiser les personnes et générer un impact social positif sur l'ensemble du continent", a déclaré le président du conseil d’administration de l’AIF, Walter Fust.

Les candidatures au PIA 2018 seront reçues du 10 octobre 2017 au 10 janvier 2018.

L'objectif du PIA est de renforcer les écosystèmes d'innovation en Afrique en soutenant une culture d'innovation et de compétitivité, tout en stimulant la croissance de solutions africaines, innovantes et orientées vers le marché, aux défis africains.

Ainsi, le PIA honore et encourage les réalisations pionnières qui contribuent au développement de nouveaux produits, à l’accroissement de l’efficacité ou à la réduction des coûts en Afrique.

Tous les Africains, y compris ceux de la diaspora, sont éligibles. Cette édition du PIA encourage une plus grande participation des femmes innovatrices qui jouent de plus en plus un rôle clé dans la promotion des économies africaines à travers les affaires et l’entrepreneuriat.

Les candidatures seront évaluées conformément aux thèmes du PIA qui visent à promouvoir l'innovation sociale et économique dans les cinq catégories suivantes : industrie manufacturière et services ; santé et bien-être ; agriculture et agro-industrie ; environnement, énergie et eau ; et technologies de l'information et de la communication (TIC).

Les dix gagnants du PIA 2018 seront annoncés lors d'une cérémonie annuelle prévue en juillet 2018 dont le lieu et la date seront communiqués ultérieurement. Ils recevront en espèces, la somme de 185 mille dollars.

En plus du montant en espèces, ils bénéficieront de nombreuses opportunités, y compris l'accès aux réseaux de l’AIF via la plate-forme ZuaHub, sur laquelle l’AIF connecte les innovateurs aux ressources et les aide à se développer.

Le processus de sélection sera mené par un comité d'experts sélectionnés sur la base de leurs connaissances et de leurs expériences dans les cinq secteurs clés du PIA susmentionnés, ainsi que leur influence et leurs contributions à l'industrie technologique et commerciale sur le continent africain.

À ce jour, le PIA a attiré plus de 7 500 innovateurs issus de 52 pays, avec 55 des meilleurs innovateurs du continent et plus de 400 acteurs de l'innovation, ce qui en fait une véritable initiative panafricaine.

L’AIF a jusqu’ici soutenu les anciens lauréats et les finalistes à hauteur de plus d’un million de dollars qui ont permis de faire progresser leurs innovations. De plus, grâce à la visibilité générée par le PIA, les anciens lauréats ont obtenu des investissements de plus de 30 millions de dollars pour développer et étendre leurs activités.

