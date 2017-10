Coupe du monde de la FIFA des moins de 17 ans : La Guinée fait espérer, tandis que le Niger déçoit

10 Octobre 2017

New Delhi, Inde, 10 octobre (Infosplusgabon) - La deuxième journée des matches dans les groupes C et D du tournoi mondial de Football des moins de 17 ans de la FIFA en cours en Inde, disputée ce mardi, a suscité des sentiments partagés en Afrique avec la Guinée qui a décroché un match nul face au Costa Rica et le Niger laminé par l'Espagne.

Dans le groupe C, la Guinée, qui s'était bien illustrée durant son match d'ouverture en battant l'Iran sur le score de 3 buts à 1, vient de réaliser ce mardi un match nul de 2 buts partout face au Costa Rica, au Stade Margao.

Le Niger, pour sa part, après avoir débuté le tournoi sur une note positive en battant la Corée du Nord sur le score de 1 but à 0 dans le cadre de son premier match du groupe D, a été laminé mardi par l'Espagne lors de sa deuxième journée jouée au Stade Jawaharlal Nehru, à Kochi, sur la marque de 4 buts à 0.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon