L'ONU met en vedette les contributions de la poste au développement lors de la Journée Mondiale des Postes

10 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 10 octobre (Infosplusgabon) - L'agence postale des Nations unies a annoncé lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, que celle-ci occupe une place importante dans la vie quotidienne des personnes et des entreprises et contribue également au développement économique et social mondial.

"Il est important de se rappeler constamment le rôle que jouent les Postes dans nos sociétés aujourd'hui, parce que certaines tendances clés sont en train de bouleverser notre monde", a déclaré Bishar Hussein, directeur général de l'Union Postale Universelle (UPU), dans son message pour la Journée, selon un communiqué de l'ONU.

Il a spécifiquement mentionné l'ombre de l'Internet, une clientèle toujours plus exigeante, le commerce électronique et la logistique légère, ainsi que l'économie mondiale et le commerce international.

"Les postes ne peuvent que réduire les risques et saisir les opportunités si elles entreprennent une réforme", a-t-il souligné.

"Elles doivent se réinventer, embrasser la numérisation, redéfinir leurs propositions de valeurs et développer de nouveaux produits et services. Elles ont également besoin de soutien politique et d'investissements, ainsi que d’un cadre réglementaire approprié pour leurs activités ", a-t-il souligné.

Les gains futurs pourraient inclure des clients plus satisfaits, des marchés postaux plus solides et des sociétés plus cohérentes, a déclaré M. Hussein, qui ajoute : «Avec les efforts intensifs de la part des pays pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, nous ne devons pas oublier que le secteur postal est une faveur au développement inclusif et une composante essentielle de l'économie mondiale ".

« Dans les régions les plus reculées et les plus peuplées de notre planète, il reste une plate-forme essentielle pour la prestation de services publics», a-t-il poursuivi.

En tant qu'organisation intergouvernementale spécialisée dans le système des Nations unies, l'UPU s'efforce de permettre à ses 192 réseaux nationaux à agir en tant qu'entité.

«Nous offrons des plates-formes qui permettent à nos membres d'échanger des points de vue et de trouver des solutions multilatérales aux problèmes mondiaux. Nous fournissons des solutions et des services techniques abordables aux gouvernements, aux organismes de réglementation et aux opérateurs postaux souhaitant améliorer leurs infrastructures postales nationales. Nous sommes le seul centre mondial de connaissances pour le secteur, s'appuyant sur le pouvoir des données postales importantes au bénéfice de tous », a souligné le directeur général.

Fidèle à sa mission, l'UPU a choisi deux points forts principaux pour les célébrations de la Journée Mondiale de la Poste. Tout d'abord, reconnaître les pays les mieux classés dans l'indice intégré pour le développement postal.

"Fournir un aperçu du développement postal dans 170 pays, ce nouvel indice étant un outil puissant que les gouvernements, les régulateurs et les opérateurs postaux peuvent utiliser pour promouvoir l'excellence de la poste", a déclaré M. Hussein, félicitant la Suisse, la France et le Japon et les champions régionaux comme le Brésil, Maurice, la Pologne, Singapour et les Emirats arabes unis.

Il a également donné un satisfecit à "la génération plus jeune qui ne perd pas l'habitude d'écrire, même à l'époque de la nouvelle technologie", annonçant la togolaise de quatorze ans, Eva Giordano Palacios, comme vainqueur du Concours international d'écriture de lettres de l'UPU. Elle a, dans une lettre adressée au Secrétaire général, António Guterres, appelé à des efforts accrus pour aider les pays pauvres à abolir les anciennes pratiques qui persistent en raison du manque de développement socio-économique.

"Comme le montrent ces exemples", a-t-il conclu ", le monde postal est très vivant. Alors adoptons les nouvelles technologies et acceptons la transformation!»

