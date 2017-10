Niger : Nomination des président et vice-président de la Commission électorale

10 Octobre 2017

Niamey, Niger, 10 octobre (Infosplusgabon) - Les nouveaux président et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Niger sont désormais connus après une large concertation du Conseil national de dialogue politique (CNDP), instance de concertation de la classe politique, tenue en l’absence de l’opposition.

Après la nomination, la semaine dernière, de l’avocat Issaka Sounna au poste de président de la CENI, un enseignant chercheur, M. Aladoua Amada a été nommé, mardi, vice-président de cette institution par décret du président de la république.

On rappelle que c’est sur la base d’un appel à candidature que les deux responsables de l’institution, qui auront la lourde charge d’organiser les prochaines élections locales et générales de 2019 et 2021, ont été cooptés.

Le nouveau président de la CENI, Me Issaka Sounna est un ancien ministre de la Justice du Niger, expert et consultant en matière électorale pour le compte des Institutions internationales telles que les Nations Unies, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a déjà eu à présider la CENI en 1999, rappelle-t-on.

