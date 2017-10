Belgique: L'UE confirme son opposition catégorique à la peine de mort

09 Octobre 2017

Bruxelles, Belgique, 9 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont réaffirmé, ce lundi, leur opposition ferme et catégorique à la peine capitale dans toutes circonstances et pour tous les cas.

"La peine de mort est incompatible avec la dignité humaine. Elle constitue un traitement inhumain et dégradant, elle n'a pas d'effet véritablement dissuasif et permet à des erreurs judiciaires de devenir irréversibles et fatidiques", indique un communiqué conjoint du Haut Représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et du Secrétariat Général de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort.

L'abolition de la peine de mort est une particularité européenne, avec tous les pays de l'Union et les Etats membres du Conseil de l'Europe qui l'ont adopté.

Le communiqué souligne que l'abolition de la peine de mort dans la loi ou dans la pratique est une condition préalable à l'adhésion au Conseil de l'Europe et l'interdiction absolue de la peine de mort dans n'importe quelle circonstance figure dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne.

"La réintroduction de la peine de mort par un Etat membre serait contraire aux valeurs et obligations fondamentales des deux organisations.

"Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne invitent tous les Etats membres à ratifier les protocoles de la Convention européenne sur les droits de l'homme qui interdit la peine de mort. Ils invitent le Belarus, seul pays européen qui applique encore la peine de mort, à déposer un moratoire en tant qu'étape décisive pour rapprocher ce pays des normes judiciaires européennes", poursuit-il.

Le CE et l'UE ont renouvelé leur appel à tous les pays du monde qui appliquent encore la peine de mort pour qu'ils appliquent sans délai un moratoire sur les exécutions comme première étape vers son abolition et qu'ils commuent les peines capitales en peines de prison.

"Tous ces pays restent dans tous les cas tenus par le droit international de ne pas, entre autres, exécuter des mineurs, des personnes avec des déficiences mentales ou intellectuelles ou dans des cas autres que les crimes les plus graves (en particulier, de ne pas exécuter les personnes reconnues coupables de crimes économiques ou de trafic de drogue). Il ne faut également procéder à aucune exécution sans que les informations appropriées ne soient communiquées aux proches parents et aux avocats du condamné", souligne la déclaration.

En outre, le CE et l'UE se sont félicités de la tendance mondiale à l'abolition de la peine capitale qui a déjà débouché sur l'abolition de la peine de mort par plus de deux tiers de tous les pays dans la loi ou dans la pratique.

"Cette dynamique mondiale doit être l'occasion d'amener tous les les pays qui pratiquent encore la peine de mort à l'abandonner. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne vont poursuivre leur action au niveau des Nations Unies pour soutenir la tendance abolitionniste mondiale. Ils vont user de tous les moyens disponibles pour lutter contre la torture et les autres graves violations des droits de l'homme en relation avec l'imposition et l'application de la peine capitale", a conclu le communiqué.

