Afrique du Sud : un géant du jazz atteint d'un cancer

Le Cap, Afrique du Sud, 9 octobre (Infosplusgabon) - La légende du jazz sud-africain, Hugh Masekela, a demandé le respect de sa vie privée après avoir confirmé qu'il ne se produirait plus après qu'on lui a diagnostiqué un cancer agressif de la prostate.

Le trompettiste, cornettiste, compositeur et interprète est traité pour un cancer de la prostate depuis 2008 quand les médecins ont découvert une petite "tache" sur sa vessie. Le traitement semblait bien marcher mais en mars 2016, il a dû être opéré alors que le cancer se propageait.

En avril 2017, alors qu'il était en tournée au Maroc, il est tombé et s'est blessé à l'épaule. "J'ai commencé à me sentir déséquilibré quand je marchais et mon œil gauche se troublait. Une nouvelle tumeur a été découverte et en septembre 2017, j'ai subi un traitement d'urgence et la tumeur a été neutralisée", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Hugh Masekela, le père de l'animateur de télévision Sal Masekela, est connu pour ses compositions de jazz, ainsi que pour avoir écrit des chansons contre l'apartheid comme "Soweto Blues" et "Bring Him Back Home".

Par ailleurs, l'archevêque Desmond Tutu, un autre Sud-africain célèbre qui se bat contre le cancer de la prostate, a fêté son 86ème anniversaire dans la ville du Cap ce week-end.

Il a assisté au dévoilement d'un monument, "Arch for Arch", en son honneur. L'imposante structure est faite de bois recourbé dont les 14 "éléments" portent des extraits de la Constitution sud-africaine.

