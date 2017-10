Maurice signe l’accord tripartite SADC-COMESA-EAC

09 Octobre 2017

EBENE, Maurice, 9 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre mauricien des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a signé ce lundi, l’accord qui préconise la création d’un marché de libre- échange réunissant le COMESA, le SADC et le East African Community, trois blocs commerciaux de la région Sud et Est du continent africain qui constituent un marché de plus de 630 millions de consommateurs et qui offrent de nouvelles perspectives d’affaires aux opérateurs mauriciens.

A cette occasion, M. Lutchmeenaraidoo a déclaré que l’adhésion de Maurice à cette vaste zone de libre-échange tripartite constitue une étape importante dans la stratégie Afrique de Maurice et dans sa démarche de s’intégrer de manière plus intense aux économies de la région. Il a réitéré l’ouverture vers l’Afrique comme un des nouveaux piliers de la nouvelle architecture de l’économie mauricienne, avec l’économie bleue et le hub maritime.

Selon le ministre, l’avènement du nouveau marché commun apporte un nouveau dynamisme à l’économie. Il revient au secteur privé, a-t-il dit, de tirer bénéfices de ces ouvertures de marché, avec notamment de nouvelles opportunités de production industrielle et au niveau du port franc. «Nous avons un secteur privé dynamique. Les opérateurs sont partie prenante avec le gouvernement du processus d’ouverture vers la région», a souligné M. Lutchmeenaraidoo.

Le ministre a déclaré que le potentiel de croissance en terme de débouchés commerciaux pour les opérateurs est énorme, compte tenu du faible niveau d’échanges commerciaux intra-Afrique. «Il existe de grandes opportunités pour encourager l’investissement privé dans le nouveau marché libre en vue de créer de nouveaux emplois», a-t-il ajouté.

Il s'est félicité de la volonté des dirigeants politiques africains à engager le secteur privé dans les efforts de développement économique. Il a cité, à cet effet, la Plateforme économique africaine (PEA), une initiative panafricaine majeure pour encourager l’émancipation des communautés d’affaires sur le continent.

Le secrétaire général du COMESA, Sindiso Ndema Ngwenya, a pour sa part, évoqué les opportunités qui se présentent aux Petites et moyennes entreprises (PME) pour pénétrer de nouveaux marchés et développer de nouveaux partenariats en Afrique. Par ailleurs, il a indiqué que le nouveau marché tripartite constitue une immense population de jeunes consommateurs.

