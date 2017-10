Le Parlement libyen, un facteur de stabilité en Libye ou instrument, otage d'une minorité? (analyse)

09 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 9 octobre (Infosplusgabon) - La Chambre des représentants en Libye (Parlement) a convoqué les députés pour une session, lundi à Tobrouk (Est), consacrée à la discussion des résultats des pourparlers du Comité mixte de révision de l'Accord politique libyen, une plénière qui pourrait ne pas avoir lieu en raison des divergences entre ses membres qui ont transformé au fil du temps cette instance législative en une arène politique, prenant en otage tout le processus politique du pays.

Le Comité mixte de dialogue sur la révision de l'Accord politique libyen qui est composé des membres du Parlement libyen basé à l'Est et du Haut Conseil de l'Etat installé à Tripoli, a tenu une réunion la semaine dernière à Tunis sous l'égide de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (USMIL) dans le cadre de la première phase du plan d'action pour sortir de la crise initié par le Représentant du Secrétaire général de l'ONU, Ghassan Salamé.

Les membres du Comité ont, à l'issue du premier round des pourparlers à Tunis, décidé dans le volet de la révision de l'Accord politique, de limiter le Conseil présidentiel à un président et deux vice-présidents au lieu de six actuellement et de séparer le Conseil présidentiel du Premier ministre du gouvernement.

Ils doivent se retrouver à Tunis après avoirs rendu compte à leur collègues des résultats de la réunion, pour poursuivre les pourparlers.

Mardi dernier, Ghassen Salamé est venu en Libye en tournée pour expliquer aux différents responsables et protagonistes libyens les résultats des pourparlers à Tunis.

Il a eu des entretiens avec le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, le président du Haut Conseil d'Etat, Abderrahmane al-Sweihli, le président du Parlement, Aguila Saleh, le chef des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar et des activistes de la société civile en Libye.

Pour Abdessalem Fitouri, universitaire libyen à Tripoli, "la crise politique libyenne résulte du climat qui règne dans le Parlement, otage d'une minorité de députés de Berga (Cyrénaïque) et de son président Aguila Saleh qui empêchent cette instance législative de s'acquitter de son travail convenablement".

"Les séances plénières ne sont plus tenues depuis belles lurettes et si elles sont tenues, c'est au bon plaisir du président du Parlement et de son clan", a-t-il souligné, précisant que "les décisions sont prises en violation du règlement intérieur sans attente du quorum".

Depuis son installation en 2014 à Tobrouk, choisie pour abriter temporairement les rencontres des députés en raison de l'insécurité à Benghazi, son siège permanent et Tripoli qui était à l'époque en proie aux affrontements entre groupes armés rivaux, le Parlement libyen s'est retrouvé dans la tourmente de la polémique et du bras de fer avec le Congrès général national (CGN- Assemblée sortante) et les rivalités entre les députés de Misrata d'une part, et ceux de l'Est, de l'autre.

Une situation qui a poussé de nombreux députés dont l'ancien Premier ministre Mustapha Abou Chaghour à boycotter dès le début les travaux du nouveau Parlement, estimant qu'il devait tenir sa première réunion à Tripoli afin de faire la passation de témoin avec l'ancien CGN.

Ce boycott a longtemps handicapé le travail du Parlement en dépit de la reconnaissance que lui a apportée la communauté internationale.

C'est pourquoi le Parlement de Tobrouk est accusé d'être à l'origine du blocage depuis la signature en décembre 2015 de l'Accord politique libyen à Skhirat, au Maroc, en refusant de voter la confiance au gouvernement d'union nationale formé par l'UNSMIL sur la base d'un partage de pouvoir entre les protagonistes libyens.

Au départ, le Parlement avait adopté l'Accord en présentant des réserves sur l'article 8 stipulant que tous les postes de responsabilité civils et militaires sont considérés comme vacants à partir de la signature de l'accord, donnant compétence au président du Conseil présidentiel du gouvernement, de désigner de nouveaux responsables aux postes.

L'article 8 implique de facto le limogeage du maréchal Khalifa Haftar de son poste de chef des forces armées libyennes, poste auquel il a été nommé par le Parlement qui l'a promu à deux reprise au grade de général à la retraite et à celui de maréchal.

Une plénière a été tenue en 2016 juste après la signature de l'Accord de Skhirat ayant voté le rejet du gouvernement d'union nationale demandant un cabinet plus restreint.

Elle été suivie d'une seconde plénière tenue à l'improviste qui a rejeté le gouvernement mais sa régularité a été contestée car tenue dans des conditions qui ne répondent pas aux normes du règlement, selon les députés.

Après cette deuxième plénière, toutes les tentatives de faire voter la confiance au Conseil présidentiel par le Parlement, où se trouve une majorité favorable au gouvernement de Fayez al-Sarraj , ont été vouées à l'échec en raison de la présence d'une minorité de députés issus pour la plupart de l'Est et partisans de Haftar qui empêchent par "la menace , l'intimidation et la violation des règlements du Parlement la tenue de toute plénière", selon ces mêmes députés.

Face à ces manœuvres dilatoires du camp des détracteurs du Conseil présidentiel, les partisans de l'Accord politique en vertu duquel le Conseil présidentiel a été nommé, ont entrepris d'agir pour forcer la main du Parlement en le mettant devant ses responsabilités.

Ainsi, plus de 100 députés ont apporté dans un communiqué leur vote au Conseil présidentiel du gouvernement national, dénonçant le président du Parlement Aguila Saleh qu'ils accusent de prendre en otage le Parlement et de constituer un obstacle au consensus au sein de l'instance législative.

Récemment, Mustapha Abou Chagour a décidé de présenter sa démission du Parlement, estimant qu'"on s'est mis au devant de la volonté du peuple libyen en gérant le Parlement comme une arrière-cour".

Pour leur part, les détracteurs du Conseil présidentiel affirment que les membres du Conseil et ceux du gouvernement sont des inconnus et ont été nommés par l'ancien émissaire de l'ONU en Libye, Bernardino Léon, qui a laissé sa place à Martin Kobler qui a, à son tour, été remplacé par Ghassan Salamé.

Ils considèrent Fayez al-Sarraj et les autres comme des agents à la solde de l'étranger.

Force est de constater que l'ingérence étrangère est très présente en Libye et certaines puissances régionales et européennes soutiennent des camps déterminés.

Ainsi, il est connu que l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, la Jordanie appuient le camp de l'Est et à travers lui le maréchal Khalifa Haftar et le Parlement sous la présidence de Aguila Saleh. A ce soutien, il faut ajouter celui de la France qui marque une préférence pour maréchal Haftar auquel elle accorde une assistance militaire.

Quant à l'Algérie, le Qatar, le Soudan et la Turquie, ils soutiennent le camp de l'Ouest, celui de Misrata et Fayez al-Sarraj. L'Italie s'est rangée du côté de ce camp et a signé plusieurs accords et dépêché des navires de guerre.

Au-delà de ces clivages, ce dont doivent prendre conscience les Libyens est l'intérêt de leur pays qui réside dans leur union, ce qui exige qu'ils transcendent leurs divergences pour mettre fin aux souffrances de leurs compatriotes meurtris par plus de six ans de chaos sécuritaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon