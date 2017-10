Bamako va abriter du 18 au 26 novembre 2017 la première édition du Salon international de l'artisanat au Mali

09 Octobre 2017

Bamako, Mali, 9 octobre (Infosplusgabon) - La première édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) destinée à promouvoir l'artisanat au Mali se déroulera du 18 au 26 novembre 2017 au parc d'expositions de Bamako, un espace de 7.000 m2, a appris Infosplusgabon lundi, auprès du ministère malien de l'Artisanat et du Tourisme, organisateur de l'événement.

Plus de 500 artisans du Mali, de l'Afrique et du monde sont attendus à cette foire-exposition des produits artisanaux dont le but principal est d'insuffler une dynamique de renouveau à l'artisanat malien.

Le Royaume du Maroc sera l’invité d’honneur de ce 1er Salon international de l’artisanat du Mali qui sera inscrit, selon la même source, dans l’agenda des grands événements nationaux et qui sera cadre de la promotion et de la commercialisation de leurs oeuvres.

"C’est à l’étranger que nous découvrions nos produits artisanaux alors que nous avons la possibilité de les faire découvrir chez nous. Ce Salon permettra d’attirer le monde vers notre pays", a estimé vendredi le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa, lors d'une rencontre avec les artisans maliens et au cours de laquelle il a invité le ministère malien de l’Artisanat et du Tourisme à multiplier les initiatives pour le tourisme à l’intérieur du pays.

Depuis la crise sécuritaire que le Mali a connue en 2012, l'artisanat malien connait de sérieuses difficultés en raison de la faible présence au Mali des touristes qui sont les principaux acheteurs des produits artisanaux maliens.

De mars 2012 à janvier 2013, les régions nord du Mali où l'artisanat est l'une de sources de revenus des populations ont été occupées par des rebelles touaregs appuyés par des djihadistes de divers horizons, paralysant toutes activités pour ces populations, notamment la pratique de l'artisanat et le tourisme.

Chassés, les djihadistes assimilés à des terroristes continuent de mener des attaques meurtrières contre les forces armées maliennes, les soldats de la MINUSMA et même les populations civiles au nord et au centre du Mali. En dépit de cette situation, les activités liées à l'artisanat ont repris dans cette partie du pays, selon une source du ministère en charge de l'Artisanat et du Tourisme.

