Choléra : la ville de Lusaka placée en alerte maximale

09 Octobre 2017

Lusaka, Zambie , 9 octobre (Infosplusgabon) - Le ministère zambien de la Santé a placé la capitale, Lusaka, en état d'alerte maximale suite à l'accroissement du nombre de cas de choléra.

Le quotidien gouvernemental Times of Zambia cite le ministre de la Santé, Chilatu Chilufya, qui déclare ce lundi que de nouveaux cas de choléra ont été signalés à Lusaka, ce qui porte le nombre de 9 à 11.

"Lusaka est placée en alerte maximale face au choléra. Nous avons une épidémie confirmée de choléra dans un quartier localisé dans la zone de Chipata; nous avons jusqu'ici 11 cas pris en charge, dont six qu'on a laissé sortir, cinq qui sont sous traitement et ils sont stables; il n'y a pas de décès", explique ce dernier.

"Nous avons deux cas confirmés de vibrio choléra dans notre laboratoire et pour l'heure, nous pouvons confirmer l'apparition d'une épidémie de choléra dans une zone localisée de Lusaka, mais nous plaçons l'ensemble de Lusaka en alerte. Qu'est que cela signifie? Cela veut dire que l'indice de suspicion a augmenté", ajoute le ministre.

Selon lui, les prélèvements d'échantillons d'eau seront intensifiés à Lusaka, l'éducation et la sensibilisation du public renforcées et le ministère travaille en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et la mairie de Lusaka.

Pour le ministre, la riposte face à l'épidémie a été multisectorielle et l'Institut national pour la santé publique a déjà enclenché la réponse et cette institution, au nom du ministère de la Santé, la met en oeuvre.

FIN/INFOSPLUSGABON/POM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon