Bénin: les députés autorisent le gouvernement à emprunter 212 milliards FCFA pour l’énergie, l’eau et les routes

Cotonou, Bénin, 9 octobre (Infosplusgabon) - Les députés béninois autorisent le gouvernement à ratifier des accords de financement d’un montant de 212 milliards de FCFA dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des routes, apprend-on ce lundi de sources parlementaires.

A l’issue de leur session, vendredi soir, les députés ont autorisé à l'unanimité, la ratification d'un accord de prêt, signé le 23 août 2017 à Beijing, entre la République du Bénin et Export-import Bank (Eximbank) de Chine, dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa Zoume, Glazoue et environs, ainsi que l'accord de financement additionnel, signé à Washington, le 14 juillet 2017, entre la République du Bénin et l'Association internationale de développement (AID), dans le cadre du Projet d'amélioration des services énergétiques (PASE).

Ils ont également autorisé au cours de la même séance, la ratification de l'accord de crédit signé par échange de courrier, en juillet dernier, entre le Bénin et la Banque du Brésil, dans le cadre du financement partiel du projet de construction des routes Ketou-Idigny-Igbodja-Savè (85,8 km), Omou-Illadji-Mossoukagbé-Ayékotonyan (26,6 km) et Savè-Oké-Owo-Frontière Nigeria (27,5 km).

Ils n’ont pas occulté l'accord de prêt, signé à Cotonou, en septembre dernier, entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), dans le cadre du financement partiel du projet de viabilisation du site et de construction de 1.300 logements sociaux à Ouèdo dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin.

