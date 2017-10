Des perturbations en vue dans les universités au Bénin, suite à la suppression de la gratuité des inscriptions

08 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 8 octobre (Infosplusgabon) - Les universités publiques béninoises pourraient être perturbées dans les prochains jours suite à la suppression de la gratuité des inscriptions par le gouvernement, selon le constat sur place.

Lors du lancement de la rentrée académique, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie Odile Attanasso, a annoncé que les étudiants désirant s’inscrire au premier cycle des universités publiques devront payer 25 000 F CFA, 50 000 au second cycle et 75 000 F CFA pour le troisième cycle, annulant ainsi la gratuité des inscriptions décrétée il y a quelques années par le gouvernement précédent.

Depuis cette annonce, des déclarations de désapprobation fusent de partout et n’augurent pas d’une mise en œuvre facile de cette décision qui pourrait relancer les mouvements de protestation sur les campus universitaires.

La réaction des associations d’étudiants ne s’est pas fait attendre, leurs responsables parlent d’une« balle d’essai lancée qui n’aura même pas la chance de retourner au sol avant d’être dégonflée ».

Pour la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb), l’Union nationale des Etudiants du Bénin (Uneb) et l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb), ce n’est plus l’affaire des seules organisations estudiantines, mais plutôt de tous les étudiants. Chaque étudiant pris individuellement est concerné et n’accepterait, sous aucun vocable de réforme soit-elle, qu’on touche à ses acquis.

Dans une déclaration conjointe, les responsables estudiantins se demandent « ce qui, en moins de deux ans, a changé dans l’enseignement supérieur pour que l’on puisse quitter de façon spectaculaire la gratuité de l’inscription pour ces montants exagérés ».

«Ce sont les mêmes cours des années 90 qu’on continue de photocopier pour les étudiants. Ce sont les mêmes amphis A1000, B1000 dans lesquels on continue d’entasser 5.000 voir 8.000 étudiants pour les cours. Alors qu’est ce que le Gouvernement de la Rupture a déjà fait d’extraordinaire dans les universités pour réclamer une somme aussi colossale comme frais d’inscription? », ont-ils fait remarquer.

Pour ces responsables d’associations estudiantines, le gouvernement et son chef viennent de taper dans la fourmilière et ils doivent s’apprêter à faire face à la furie des fourmis ».

Ils invitent tous les étudiants des universités publiques du Bénin à se mobiliser et se tenir prêts pour une riposte à la hauteur de la provocation.

Selon le collège des recteurs des universités publiques du Bénin, la décision avait été déjà prise lors d’un séminaire organisé en septembre 2016 et auquel participaient des responsables étudiants, en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui minent l’enseignement supérieur.

La décision qui devrait être mise en application au cours de l’année académique écoulée, avait été retardée par le chef de l’Etat qui a voulu qu’il y ait suffisamment de communication autour avant sa mise en application.

Pour les recteurs, cette décision est également en conformité avec les directives de l’Uemoa qui a exigé la suppression de la gratuité et le retour des frais d’inscription dans la zone.

Les recteurs déplorent que depuis 1988, le budget de l’Université d’Abomey-Calavi n’ait pas évolué alors que les besoins s’accroissent de plus en plus.

Entre autres frais qui alourdissent le budget des universités publiques, figurent l’inscription des non étudiants, le coût très élevé des compositions, les sorties pédagogiques des étudiants, les travaux dirigés et les travaux pratiques.

