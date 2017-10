Libye: les déclarations de Boris Johnson sur les cadavres à Syrte et l'attentat de Daech à Misrata à la Une des journaux

08 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 8 octobre (Infosplusgabon) - Les réactions aux propos tenus par le secrétaire britannique au Foreign office, Boris Johnson, sur les cadavres à Syrte qui empêchent de transformer la ville en un Dubai, ont dominé les préoccupations des journaux libyens qui ont rendu compte de cette grogne rageuse au sein des autorités et de la classe politique libyennes et accordé, d'un autre côté, une large couverture à l'attentat-suicide perpétré par Daech dans le complexe des tribunaux à Misrata (Est).

Le journal hebdomadaire libyen al-Wassat a indiqué que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayz Sarraj, a piqué une vive colère et a convoqué l'ambassadeur britannique en Libye, Peter Millett, pour lui demander une clarification sur la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, relative la ville de Syrte.

M. al-Sarraj a estimé que le contenu de la déclaration du ministre des Affaires étrangères britannique "est inacceptable et surprenante et doit être clarifiée", a précisé le journal.

Le journal hebdomadaire libyen paraissant au Caire, en Egypte, a rappelé que le ministre britannique des Affaires étrangères a affirmé, lors d'une conférence du parti conservateur à Manchester, que "la ville libyenne de Syrte pourrait devenir un nouveau Dubaï après le transfert des dépouilles", en allusion à ce qu'il paraît aux nombreux morts tués lors des différents affrontements qui ont secoué la ville notamment contre l'organisation Daech chassée en décembre 2016 après un an d'occupation.

Selon al-Wassat, M. Johnson, qui a visité la Libye deux fois, a publié quelques-unes de ses déclarations sur Twitter, suscitant des réactions d'indignation des internautes qui l'ont appelé à la démission.

Lors de sa convocation, l'ambassadeur britannique en Libye, Peter Millett, a déclaré au président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, selon al-Wassat, que son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, faisait référence, dans sa dernière déclaration sur la ville de Syrte, "aux morts parmi les combattants étrangers de l'organisation terroriste de Daech qui a tué des centaines de Libyens et a été à l'origine de drames là où ses combattants sont venus".

L'ambassadeur britannique a déclaré, lors de sa rencontre avec le président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj, que "la politique de la Grande-Bretagne soutient en permanence le Conseil présidentiel et du gouvernement de réconciliation nationale et travaille à la sécurité et à la stabilité en Libye et au succès du processus du consensus", a rapporté le journal.

Le journal a rapporté aussi les réactions de députés, des dirigeants de partis politiques libyens ainsi que des organisations de la société civile qui ont considéré que les propos du ministre britannique des Affaires étrangères "étaient offensantes et contiennent de l'irrespect à l'égard du peuple libyen et des sacrifices de ses martyrs".

Ils ont condamné les déclarations de Boris Johnson, estimant que "les morts méritent le respect surtout lorsqu'ils ont été tués pour une bonne cause celle de la liberté, de la dignité et la démocratie".

Pour sa part, le journal Afrigatenews s'est intéressé au double attentat-suicide revendiqué par l'organisation Daech contre un complexe des tribunaux dans la ville de Misrata (220 km est de Tripoli), tuant quatre personnes et en blessant une dizaine d'autres dans ce qui paraît comme la première action violente spectaculaire de l'Etat islamique dans une grande ville libyenne depuis sa défaite à Syrte en 2016.

Evoquant le mode opératoire de l'attentat, le journal électronique a indiqué que trois combattants de Daech se sont introduits dans l'enceinte du complexe des tribunaux de la ville à bord d'un véhicule; et une fois à l'intérieur; ils ont eu un accrochage avec les policiers de la direction de la sûreté chargés de sécuriser l'endroit.

Selon la même source, à l'issue de cet affrontement armé, les trois assaillants ont réussi à s'introduire à l'intérieur des bâtiments et à actionner leurs ceintures explosives, pour deux d'entre eux.

Mais, l'un des trois a échoué à se faire exploser et a fui avant d'être rattrapé par les forces de sécurité, précise le journal qui indique que les services sécuritaires ont réussi à désactiver les explosifs présents dans la voiture.

Afrigatenews s'est fait l'écho des réactions condamnant cet attentat qualifié de "désespéré" par le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale qui a appelé les organes de sécurité à la vigilance pour contrer toute velléité de l'Etat islamique de semer le chaos dans le pays.

Même son de cloche pour la Chambre des Représentants (Parlement) qui a vigoureusement dénoncé l'attentat contre le complexe des tribunaux de Misrata, plaidant "pour une plus grande cohésion face à l'ennemi commun des Libyens" qui essaie de semer "la zizanie et les divergences entre les fils d'un même peuple".

Le journal a rapporté aussi la condamnation de l'Egypte de l'attentat de Daech, et fait part de sa solidarité avec les autorités libyennes et les familles des victimes de la violence aveugle des organisations obscurantistes.

Selon le journal, la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (Unsmil) a dénoncé l'attaque- suicide de Misrata, affirmant que " les attaques aveugles contre des civils, dont les employés des institutions judiciaires, sont des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international et ne sauraient se justifier. Ceux qui sont à l'origine de cet attentat et d'autres actes aussi méprisables, doivent être traduits en justice".

La Mission de l'Onu a également exprimé sa solidarité au gouvernement et au peuple de la Libye, selon le journal.

