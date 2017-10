Bénin : Deux personnes condamnées suite à un incendie causé par l’essence de la contrebande

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

08 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 8 octobre (Infosplusgabon) - Les sieurs Joseph Midodjiho et Nicolas Tankpinou Alodégnon viennent d’être condamnés à 24 et 18 mois de prison ferme, par le tribunal correctionnel de de Porto-Novo, pour homicide, incendie et blessures involontaires, suite à un incendie provoqué par l’essence de la contrebande.

L’opérateur économique Joseph Midodhiho est condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme et deux millions F CFA d’amende pour trafic illicite de produits pétroliers et son chauffeur de 44 ans, Tankpinou Alodégnon, à 18 mois de prison ferme plus cinq cent mille F CFA d’amende à payer au Trésor public pour les chefs d’inculpation d’homicide involontaire, d’incendie involontaire et blessures involontaires.

Mercredi, à Louho (Porto-Novo), rappelle-t-on, un incendie est survenu suite à la chute d’un camion chargé de plusieurs dizaines de bidons d’essence de contrebande faisant un mort (une écolière de 14 ans, complètement calcinée), deux blessés dont un grièvement et dix maisons réduites en cendres.

Cet accident relance la polémique autour de la répression du trafic illicite de l’essence de la contrebande en provenance du Nigeria. Ce trafic qui a prospéré du fait de la crise des années 80 au Bénin, échappe à toutes les formes de répression des gouvernements qui se sont succédé.

Plusieurs programmes de reconversion des acteurs ont été lancés, mais aucun n’a jusque-là prospéré bien que ce commerce crée fréquemment des pertes matérielles et en vies humaines et plusieurs milliards de manque à gagner à l’économie nationale. Plusieurs études se sont penchées sur l’impact environnemental et sanitaire de ce trafic qui utilise même des femmes enceintes et des enfants.

Agé de 64 ans, l’opérateur économique Joseph Midodjiho alias Oloyé est largement cité comme l’un des grands barrons de ce trafic qui aurait ses ramifications dans tous les secteurs de la répression.

