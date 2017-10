Arrestation de 6.000 candidats à l'immigration clandestine vers l'Italie

08 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 8 octobre (Infosplusgabon) - Plus de 6.000 immigrants répartis sur un certain nombre de lieux secrets dans la ville de Sabratha (Ouest ), qui ont été rassemblés plus tôt pour les faire passer en contrebande des rives de la ville vers Italie, ont été arrêtés, a annoncé le chef de l'organe de lutte contre l'immigration illégale à Sabratha, le commandant Bassem al-Gharabolli.

"Nous continuons l'opération de transfert des migrants vers le quartier général d'une salle de lutte contre Daech après avoir pris le contrôle de la ville vendredi. Nous avons travaillé sur un plan scientifique et étudié pour lutter contre l'immigration mais le déclenchement des affrontements a empêché sa mise en œuvre", a indiqué le commandant al-Garabolli".

Le commandant Gharabli a exhorté "le gouvernement d'union nationale et la Communauté internationale à soutenir l'organe de lutte anti-immigration, pour héberger ce grand nombre, car nous ne pouvons pas nous permettre de les assister".

Sabratha constitue l'une des plus importantes plateformes de trafic des migrants clandestins de la Libye vers l'Europe.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon