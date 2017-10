Le Conseil de Sécurité exhorte les parties maliennes à adopter un calendrier pour la mise en oeuvre de l'Accord de paix

08 Octobre 2017

New York, Etats-unis , 8 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil de Sécurité des Nations unies a exprimé, vendredi, ses graves préoccupations par rapport aux délais persistants pour la mise en œuvre totale des dispositions clé de l'Accord de paix entre le gouvernement du Mali et la plateforme et coordination des groupes armés, avant d'exhorter les parties à adopter un calendrier convenu pour son application.

Dans un communiqué publié samedi, le Conseil y a salué la signature le 20 septembre dernier par la plateforme et coordination des groupes armés, d'une série d'engagements, dont une cessation définitive et totale des hostilités, avant d'exhorter les groupes armés à respecter de manière stricte cet engagement.

L'organe onusien a souligné également le besoin pressant de fournir des dividendes de paix visibles et tangibles aux populations vivant dans le nord du Mali et de maintenir, par ailleurs, l'élan de l'Accord sur la paix et réconciliation au Mali, signé en 2015.

Le Conseil a exprimé son intention de privilégier de manière exclusive la mise en œuvre de cet accord lors de sa prochaine visite dans la région du Sahel.

Il a, par ailleurs, invité toutes les parties en conflit à se conformer à leurs obligations en vertu du droit international applicable et de mettre fin aux violations des droits humains et abus, avant d'encourager le gouvernement malien à continuer ses efforts dans le cadre de son combat contre l'impunité, avec le soutien de la mission multi-dimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

S'agissant de la situation sécuritaire au Mali et de la menace posée par le terrorisme et les crimes transnationaux organisés au niveau de la région du Sahel, le Conseil a indiqué que les efforts, qui vont être déployés par la force du groupe des cinq Etats du Sahel pour contrer les activités des groupes terroristes et d'autres groupes criminels organisés, vont contribuer à créer un environnement plus stable dans la région et aider ainsi la Minusma à remplir son mandat de stabiliser le pays.

