Soudan: Le Soudan se félicite de l'abrogation américaine des sanctions longues de 2 décennies

07 Octobre 2017

KHARTOUM, Soudan, 7 octobre (Infosplusgabon) - Le Soudan a félicité les Etats-Unis pour avoir abrogé les sanctions économiques imposées à ce pays africain, il y a plus de deux décennies, déclarant que Khartoum a commencé à aborder les problèmes qui préoccupent les Etats-Unis qui ont déclenché l'imposition.

Accueillant avec enthousiasme le développement, Khartoum a déclaré : "Le leadership soudanais, son gouvernement et ses citoyens accueillent la décision positive prise par le président américain, Donald Trump, le 6 octobre 2017, en annulant en permanence les sanctions économiques imposées au Soudan en vertu des Ordres directeurs 13067 et 13412. Les sanctions ont été imposées en 1997, il y a 20 ans.

La démarche est en reconnaissance des actions positives soutenues du Soudan pour maintenir la cessation des hostilités dans les zones de conflit au Soudan, améliorer l'accès humanitaire dans tout le Soudan et maintenir la coopération avec les Etats-Unis pour s'attaquer aux conflits régionaux et à la menace du terrorisme. L'ordonnance de révocation entrera en vigueur, le 12 octobre 2017.

Dans un communiqué publié, samedi matin, par le ministère soudanais des Affaires étrangères, Khartoum a déclaré : "Le Soudan souhaite réaffirmer clairement qu'il continuera sa coopération avec les Etats-Unis d'Amérique dans toutes les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier dans les questions relatives à la conservation de la paix et de la sécurité internationales et à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que dans la lutte contre la traite illégale et humaine".

Les Américains, cependant, ont déclaré qu'ils resteront en alerte si le Soudan faiblissait en maintenant l'élan dans ces domaines.

L’abrogation des sanctions ne signifie pas supprimer le nom du Soudan de la liste des pays que Washington considère comme des sponsors du terrorisme international, ont averti les Américains.

Mais les Américains ont déclaré que le Soudan cherche également à établir des relations normales avec les Etats-Unis et s'efforce de retirer son nom de la liste des pays qui parrainent le terrorisme.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIU/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon