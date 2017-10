Mauritanie : L'attente d'un nouveau gouvernement et le rapport de "Sherpa" à la Une de la presse

07 Octobre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 7 octobre (Infosplusgabon) - La presse parue en Mauritanie cette semaine a commenté divers sujets parmi lesquels la perspective de formation d’un nouveau gouvernement attendu depuis l’organisation du référendum constitutionnel, le 05 août dernier, et un rapport très critique de l’ONG «Sherpa» sur la gouvernance dans le pays.

Sous le titre «Imminent remaniement du gouvernement : Ould Hademine (Premier ministre) ne bouge pas», le quotidien «L’Authentique» dans sa parution du mardi est formel et annonce que «le Président Mohamed Ould Abdel Aziz s’apprête à rendre publique la composition du nouveau gouvernement. Ce serait dans le courant de la présente semaine. Deux certitudes : le Premier ministre (Yahya Ould Hademine) et le ministre de l’Economie et des Finances (Moctar Ould Diaye) conservent leurs postes. Une probabilité : le retour de l’ancien Premier ministre, Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, qui devrait diriger le ministère de la Défense».

Dans la même lancée «Le Véridique» signale «l’ouverture, lundi, de la session ordinaire de l’Assemblée nationale» et se demande si cet événement «n’est pas la porte ouverte à une démission du gouvernement. Car, il s’agit d’une étape qui revêt un caractère particulier au vu des résultats du dialogue politique de 2012».

Les conclusions de cette concertation exigent désormais le vote de confiance de la Chambre pour valider la Déclaration de Politique Générale (DPG) du chef du gouvernement.

Par ailleurs, un rapport de l’ONG «Sherpa» relatif «à la corruption qui gangrène la gouvernance" dans le pays, publié cette semaine, occupe une partie des colonnes de la presse mauritanienne. Illustration avec la Une du «Calame», un hebdomadaire, sous le titre «Rapport Sherpa sur la mal gouvernance en Mauritanie : Quand tout s’évapore».

«Le quotidien de Nouakchott», pour sa part explique «qu’avant sa publication, ce rapport a été envoyé aux bailleurs de fonds : FMI, Banque mondiale, FADES, BAD, AFD, Commission européenne, USAID».

